Ce VUS est l’un des plus populaires de sa catégorie. Et il n’est pas allemand !

Un succès revisité

Les véhicules de grande diffusion qui échappent au sacro-saint restylage sont rares. Celui-ci intervient, en général, après trois ans de carrière. Tous se sont pliés à la tradition, le RDX compris. Copie (presque) conforme de sa devancière en apparence, cette Acura a tout de même éprouvé le besoin de corriger (un peu) le tir pour rajeunir un peu son modèle vedette.

À première vue, on peine à distinguer ce qui a changé. En plaçant côte à côte le modèle de l’année dernière et celui de cette année, on pourrait jouer au jeu des sept erreurs. Et encore, il n’est pas dit que l’on parviendrait à déceler autant de divergences. On risque d’avoir jeté l’éponge bien avant. En regardant bien, on découvre finalement que la calandre s’emboîte dans un filet de chrome plus fin que les carénages s’appliquent, à l’avant surtout, à ressembler à ceux du MDX.

Pour le reste, pas grand-chose à voir si ce ne sont que des habillages et éclairages intérieurs nouveaux, selon les déclinaisons. La liste des caractéristiques de série s’allonge et parmi celles-ci on retient l’intégration de l’assistant vocal Alexa d’Amazon. Devant d’aussi discrètes retouches, on ne criera pas à la nouveauté. Pourtant, le RDX a évolué plus qu’il n’y paraît, seulement cela ne se voit pas. Ça se ressent. Et tout le défi de cette refonte partielle sera, pour la marque et ses concessionnaires, de convaincre le consommateur de prendre le volant. Cela dit, en toute honnêteté, uniquement les premiers acheteurs de cette génération pourront pleinement apprécier les améliorations apportées à ce véhicule.

Formule gagnante

Cette parfaite continuité, sur le fond comme sur la forme, pourrait faire mauvais effet dans un univers automobile où le renouvellement accéléré des modèles tend à hâter leur obsolescence. Pourtant, le conservatisme affiché par le RDX 2022 apparaît comme une évidence et nul ne fera reproche à Acura d’appliquer sans fard le précepte « on ne change pas une formule gagnante ». À ce sujet, le RDX est le véhicule le plus diffusé de ce constructeur de luxe japonais, mais aussi celui le seul à menacer directement le champion de la catégorie, le Q5 d’Audi.

Le RDX dispose donc de sérieux états de service. Mais une telle aura tient d’abord à l’équation particulière que cette Acura est parvenue à établir avec le public.

De cette troisième mouture, on craignait que sa silhouette vieillisse trop vite. Non seulement il n’en a rien été, mais les formes inaugurées en 2018 ont servi de matrice au nouveau style Acura.

PHOTO FOURNIE PAR ACURA La calandre de l’Acura RDX s’emboîte dans un filet de chrome plus fin.

PHOTO FOURNIE PAR ACURA Vue en plongée de l’intérieur

PHOTO FOURNIE PAR ACURA L’habitacle commence à dater et les appliqués de suédine et les surpiqûres n’y changent pas grand-chose.

PHOTO FOURNIE PAR ACURA La bonne humeur du 2 L qui l’anime demeure aussi contagieuse pour peu que la molette pointe vers le mode Sport.

PHOTO FOURNIE PAR ACURA Le pavé tactile et l’interface du système d’infodivertissement manquent à la fois de convivialité, de rapidité et de simplicité.

PHOTO FOURNIE PAR ACURA Station de recharge

PHOTO FOURNIE PAR ACURA Un peu de soleil dans l’habitacle

PHOTO FOURNIE PAR ACURA En toute honnêteté, uniquement les premiers acheteurs de cette génération pourront pleinement apprécier les améliorations apportées à ce véhicule.

PHOTO FOURNIE PAR ACURA Le RDX pèse autour de 1,8 tonne, mais ses béquilles électroniques et son rouage intégral doublé d’un vecteur de couple le font oublier. 1 /9

















Malgré tout, on regrettera cependant que ce restylage à dose homéopathique fasse l’impasse sur certaines imperfections auxquelles il aurait été bienvenu de remédier. À commencer par le pavé tactile et l’interface du système d’infodivertissement. Ces derniers, malgré les assertions de ses concepteurs, manquent à la fois de convivialité, de rapidité et de simplicité. Il aurait sans doute été trop coûteux dans le cadre de cette refonte de revoir tout cela. Tout cela n’est pas grave, mais fait un peu mesquin. Et puis, si les lignes extérieures du RDX ont conservé leur fraîcheur, l’habitacle commence à dater (oui, déjà !) et les appliqués de suédine et les surpiqûres n’y changent pas grand-chose.

Les bienfaits d’une mise à niveau

La conduite du RDX 2022 ne réserve à proprement dit aucune surprise. La bonne humeur du 2 L qui l’anime demeure aussi contagieuse pour peu que la molette pointe vers le mode Sport. La pédale d’accélérateur et la direction répondent plus vivement aux sollicitations. Ça se ressent. Ça s’entend également : les échappements se mettent alors à gronder aux oreilles des occupants. Puisqu’il est question de bruits, soulignons qu’il s’agit d’un des bienfaits de cette refonte.

Plus calfeutré et doté d’un dispositif de contrôle acoustique actif plus performant, le confort de roulement représente une avancée significative pour ce modèle.

Tout comme la présence d’une suspension adaptative, avons-nous envie d’ajouter, mais celle-ci s’offre uniquement aux acheteurs de la (coûteuse) déclinaison Platinum Élite.

Ses proportions contenues et sa direction précise en font un utilitaire réjouissant à conduire sur les petites routes, sans ressentir, lors des décélérations, cette désagréable sensation d’inertie que renvoient parfois certains VUS. Le RDX pèse autour de 1,8 tonne, mais ses béquilles électroniques et son rouage intégral doublé d’un vecteur de couple le font oublier. On ne peut toutefois pas pardonner aussi facilement son fort diamètre de braquage et sa faible capacité à tracter une charge.

Le 2 L suralimenté par turbocompresseur qui l’anime fait preuve d’une belle souplesse et d’une énergie certaine. Hélas, son élan est parfois coupé par une boîte automatique (la seule offerte) à la programmation encore imparfaite, et ce, même en faisant usage des palettes au volant pour en sélectionner manuellement les 10 rapports. Soulignons enfin des modes de conduite plus définis (au nombre de quatre) qui permettent de personnaliser l’expérience et surtout une amélioration notable du freinage plus facile à moduler.

Fourchette de prix De 45 800 $ à 58 000 $ Visible dans les concessions Maintenant On aime Moteur expressif

Confort acoustique

Rouage intégral performant On aime moins Hésitations de la boîte

Système d’infodivertissement à revoir

Diamètre de braquage Notre verdict L’agrément d’une allemande à meilleur prix

Fiche technique

PHOTO MULLANLOWE, FOURNIE PAR ACURA Acura RDX 2021

Moteur

L4 DACT 2 L turbocompressé

272 ch à 6500 tr/min

280 lb-pi de couple entre 1600 et 4500 tr/min

Performances

Poids : 1821 kg

Garde au sol : 208 mm

Capacité de remorquage : 680 kg

Boîte de vitesses

De série : automatique à 10 rapports

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : rouage intégral

Pneus

235/55R19

255/45R20

Capacité du réservoir, essence recommandée

64,7 L

Super

Consommation

10,7 L/100 km (conditions hivernales)

Dimensions

Empattement : 2750 mm

Longueur : 4766 mm

Hauteur : 1667,8 mm

Largeur : 1900 mm (excluant rétroviseurs extérieurs)

Et une Type S ?

PHOTO JAMES HALFACRE, FOURNIE PAR HONDA Acura Pikes Peak 2019

Inscrit il y a quelques années à la compétition du Pike Peaks (course de côte), ce RDX (350 ch et 330 lb-pi de couple) annonçait-il la venue d’une déclinaison Type S ? Possible, mais ne comptez pas sur la direction d’Acura pour vous le dire. En revanche, les ingrédients sont parfaitement maîtrisés par le constructeur japonais. En effet, il s’agit du même bloc moteur, mais doté d’un compresseur (supercharger) électrique et d’un turbocompresseur.

Cette année-là !

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Acura RDX 2007

Présenté dans sa forme conceptuelle au Salon de New York 2006, le RDX avait alors beaucoup en commun avec le CR-V de Honda, à l’exception notable de son rouage intégral et de son moteur. À cette époque, le RDX soulevait son capot à 2,3 L turbo et bénéficiait en outre d’un dispositif à quatre roues motrices performant baptisé SH-AWD (Super Handling). À la refonte complète de ce modèle, six ans plus tard, le quatre-cylindres fait place à un V6 3,5 L tandis que le SH-AWD est abandonné au profit d’un mécanisme moins sophistiqué.

L’avis des propriétaires

PHOTO FOURNIE PAR ACURA Acura RDX 2019

Qualité du service

Je possède un Acura RDX 2015 acheté neuf et affichant présentement 115 000 km au compteur. Je l’aime bien et je suis très satisfait du service après-vente. Par contre, j’ai dû faire remplacer le condensateur d’air climatisé ainsi que l’arbre de transmission alors que la garantie était échue. Mais, à la suite de mon insistance auprès de Honda Canada, ils ont accepté de faire les deux réparations à leurs frais, à mon entière satisfaction. Comme prévu lors de l’achat, son défaut principal demeure la suspension arrière sautillante sur chaussée inégale. Mais pour le reste, rien à redire et je prévois le garder encore de longues années.

Michel H.

Un fidèle

J’en suis à mon troisième Acura RDX (2013, 2016 et 2019) et je suis dans l’ensemble satisfait. Quelques petits pépins mineurs, mais compensés par l’agrément de conduite, l’aspect pratique et coût raisonnable à l’utilisation (surtout comparé aux allemandes). En espérant une version hybride ou électrique pour la prochaine génération !

Gino D.

Longue expérience

Je suis totalement satisfait de mes achats Acura. De 2009 à 2018, j’étais l’heureux propriétaire d’un MDX. Un excellent achat, mais l’assistance de la direction était faible. Par la suite, j’ai loué un RDX Tech modèle 2019. Ce dernier était confortable et sans faille, toutefois la conduite était moins facile et souple que mon nouveau 2022. Celui-ci est équipé d’un système d’infodivertissement qui laisse à désirer. Il y a mieux chez les concurrents. Je me sers d’Android uniquement pour la navigation, qui fonctionne bien. Je possède ce véhicule 2022 seulement depuis quelques semaines, mais je le préfère de loin pour la conduite. Le confort du siège passager avec les multiples fonctions/positions est bon, mais pourrait être amélioré (Infiniti QX50 est meilleur). J’aime la valeur d’échange des produits Acura, très bonne. Fiabilité épatante et presque hors pair.

Peter J.

Ah, le système d’infodivertissement !

Je suis propriétaire d’un Acura RDX 2019 A-Spec. J’en suis très satisfait et je songe sérieusement à acheter le véhicule à la fin de ma location cette année. L’apparence, la puissance, la dynamique de conduite, l’espace de chargement et surtout la fiabilité (aucun bris mécanique) sont pour moi ses grandes forces. Si je devais être critique, je dirais que le système multimédia a occasionnellement des ratés : radio sans volume (un redémarrage du moteur corrige le problème), iPhone qui ne se connecte pas... Finalement l’utilisation du système multimédia avec le pavé tactile est parfois désagréable, heureusement je réussis à contrôler la radio à partir du volant, ce qui est beaucoup plus efficace. La consommation d’essence est importante pour une conduite urbaine (12 L/100 km). Vivement une version électrifiée, ça deviendrait pour moi un véhicule presque parfait.

Michel V.

Proche de la perfection

Je possède un Acura RDX 2021 A-Spec depuis mars 2021 et je dois avouer que j’adore ce véhicule ! Je suis un habitué des produits Honda et Acura, et après une brève escapade vers un produit BMW, je suis retourné à mes anciens amours en raison de la fiabilité de l’Acura. Je vais vous la décrire brièvement par rapport à mon ancien Acura RDX 2014.

La nouvelle génération est vraiment impressionnante avec une tenue de route plus incisive que l’ancienne, et est moins sensible aux vents latéraux (ce qui me faisait pester avec la 2014 par grands vents). La génération 2021 a aussi une bien meilleure insonorisation, et a une fiche plus complète en équipements de base. Pour ce qui est du moteur 2 L turbo, ça m’a pris un certain temps à m’y habituer, car l’ancien 2014 donnait un gros coup de punch lors des rétrogradations. Toutefois le nouveau nous donne en fin de compte un plus gros couple dès les bas régimes, et une accélération un peu plus franche lors d’un départ arrêté. Pour les reprises, on doit attendre un peu le turbo, mais ça demeure acceptable.

Le système de traction intégrale SH-AWD est absolument phénoménal, car il vous permet de lancer le véhicule dans une courbe et de sentir la poussée qui vous aide à négocier les virages plus promptement. J’ai aussi adoré le mode neige, qui réduit le couple aux roues arrière afin de vous éviter des glissements latéraux lors d’accélérations. En effet, le système a par défaut une prédominance pour la propulsion afin d’apporter un léger survirage.

La consommation d’essence n’est pas vraiment améliorée par rapport à la version 2014, qui comportait un gros V6. La nouvelle génération est peut-être un peu moins gourmande en ville. Pour l’intérieur, ce véhicule est un peu plus logeable que la version 2014 et mieux pensé pour les rangements intérieurs avec le sélecteur de vitesse électronique qui permet de gagner de l’espace. En terminant, excellent véhicule avec une très bonne valeur de revente. Acura a misé juste et offre ce véhicule qui est proche de la perfection. C’est mon meilleur véhicule à vie !

Claude O.