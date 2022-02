Près de 20 ans après sa sortie, le Ridgeline confond toujours son public.

La concurrence donne du teint. Les lancements successifs des Hyundai Santa Cruz et Ford Maverick propulsent de nouveau le Honda Ridgeline sous les projecteurs. Pour le meilleur et pour le pire.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda Ridgeline

Il ne fait aucun doute que l’offre de Hyundai (Santa Cruz) et de Ford (Maverick) a eu un effet bénéfique sur les ventes du Ridgeline. D’ailleurs, celles-ci ont progressé au cours de la dernière année sans justification aucune. Ce modèle n’a fait l’objet d’aucune transformation digne d’intérêt.

PHOTO CHRIS TEDESCO, FOURNIE PAR HONDA Ridgeline Sport 2021 avec ensemble HPD

Donc, il faut en déduire que les Santa Cruz et Maverick ont permis au Ridgeline de se rappeler au bon souvenir des consommateurs. À ceux-là, voici une camionnette en mesure de réaliser une partie des 12 travaux d’Astérix sur une base occasionnelle.

Un V6 sobre

Une capacité de remorquage de 5000 lb suffit amplement à la tâche. C’est aussi bien que le Santa Cruz et mieux que le Maverick. On pourra argumenter que le Hyundai réalise cette « prouesse » à l’aide d’un moteur à quatre cylindres. Vrai, mais le V6 de Honda se révèle pratiquement aussi sobre à la pompe, grâce notamment à son dispositif de désactivation de cylindres, tout en étant plus velouté à l’usage.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Sa garde au sol plus limitée et ses appendices limités (pas de boîte de transfert, par exemple) restreignent sa capacité à s’aventurer hors des sentiers battus.

La boîte automatique à neuf rapports qui l’accompagne concourt à cette impression d’onctuosité avec un étagement souple. Le Ridgeline ne croule pas sous l’effort face à la charge qu’il doit mouvoir. Son rouage à quatre roues motrices à prise temporaire entre en jeu avec circonspection et veille, sans éveiller le moindre soupçon, à faire transiter la puissance entre ses trains roulants selon les besoins du moment.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA La boîte automatique à neuf rapports qui accompagne le V6 de Honda concourt à cette impression d’onctuosité avec un étagement souple.

En dépit de sa nature utilitaire, le Ridgeline s’avère facile à prendre en main. Il se conduit comme une auto.

Pas de suspension sautillante ni de direction à la précision aléatoire. Ce Honda affiche au contraire un dynamisme certain et ne traite pas les occupants à son bord comme de vulgaires balles de foin. Loin de là.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA L’habitacle du Ridgeline est sans doute l’endroit où il peine le plus à masquer ses rides.

On peut envisager de long parcours à son volant sans s’inquiéter de la disponibilité d’un chiropraticien au retour, et ce, que la benne soit occupée ou pas. Les pavés morcelés, bosselés ou troués n’entraînent pas des secousses sismiques d’une insoutenable intensité comme c’est le cas de certaines camionnettes, y compris des plus costaudes que celle-ci. Le Ridgeline file droit et se laisse peu distraire par les difformités du macadam.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Le Ridgeline ne croule pas sous l’effort face à la charge qu’il doit mouvoir.

L’assistance de la direction s’avère bien dosée, tout comme l’équilibre des éléments suspenseurs. La note parfaite, alors ? Pas si l’utilisation que vous comptez en faire comporte un usage hors route. Dans ce domaine, ce Honda fait pâle figure en raison de sa garde au sol plus limitée et de ses appendices limités (pas de boîte de transfert, par exemple) qui restreignent sa capacité à s’aventurer hors des sentiers battus.

Le Honda Ridgeline en bref Fourchette de prix : de 45 535 $ à 54 535 $

Visible dans les concessions : maintenant



On aime



Astuces intérieures

Comportement d’une auto

Confort



On aime moins



Prix à la hausse

Aptitudes hors route limitées

Modèle en fin de carrière



Notre verdict



Nul ne peut servir deux maîtres.

Polyvalence

Depuis bientôt 20 ans, le Ridgeline klaxonne sensiblement les mêmes attributs. Un couvercle de benne qui s’ouvre sur deux axes (vertical ou horizontal) ou une cavité aménagée dans la benne (pas toujours pratique). Avec un peu d’imagination, le Ridgeline peut déménager sans souci le sofa trois places de tante Lorraine ou embarquer deux motos tout-terrain.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Le Ridgeline figure parmi les plus spacieux et comporte plusieurs rangements astucieux.

L’habitacle du Ridgeline est sans doute l’endroit où il peine le plus à masquer ses rides.

Le frein d’urgence au pied, les glaces qui refusent de remonter automatiquement (et elles descendaient plutôt péniblement sur notre véhicule d’essai) et une présentation pas très hop la vie figurent parmi nos récriminations.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Il est possible de transporter un vélo dans l’habitacle.

En contrepartie, ce Honda figure parmi les plus spacieux et comporte plusieurs rangements astucieux qui, hélas, n’ont pas tous trouvé écho chez la concurrence.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Le Ridgeline offre une cavité aménagée dans la benne.

En tenant compte des qualités intrinsèques du Ridgeline, de sa conception lointaine (ce modèle est appelé à être renouvelé très prochainement) et de ses faiblesses, le Ridgeline est loin de représenter une aubaine. La tentation est grande de se tourner vers le Frontier, une camionnette plus authentique et ayant des aptitudes plus développées, ou encore vers une camionnette faussement chétive, mais plus moderne, comme le Santa Cruz.

Tous deux se proposant à des prix plus intéressants, le Ridgeline doit, encore et toujours, se résoudre à l’idée qu’il ne peut satisfaire deux maîtres.

Châssis monocoque

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Le châssis du Honda Ridgeline

Le châssis monocoque du Ridgeline, semblable à celui d’une automobile, favorise le comportement routier, mais limite toutefois sa robustesse à tirer de très lourdes charges. Voilà pourquoi les camionnettes (« les vraies », diront les amateurs) reposent sur une architecture à échelle plus solide. À noter également que la plateforme utilisée par le Ridgeline est la même que celle du Pilot et de l’Odyssey.

Il y a 17 ans déjà

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Le dévoilement du Honda Ridgeline au Salon automobile de Detroit, en 2005

Où étiez-vous le 10 janvier 2005 au moment où Honda révélait à la face du monde le Ridgeline au Salon automobile de Detroit ? Cette première génération avait suscité l’étonnement par son architecture (monocoque), mais aussi par le profil anguleux des parois de sa benne. Un trait de style ensuite abandonné lors de la refonte de ce modèle (2017) qui bénéficie alors d’un châssis à la fois plus rigide et plus léger. Une troisième génération est attendue d’ici les deux prochaines années et celle-ci fera place, si l’on prête foi à la rumeur, à une motorisation hybride.

