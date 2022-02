Après une pause forcée qui s’est échelonnée sur près de huit mois, la production de la Chevrolet Bolt pourra reprendre dès le 4 avril prochain. L’information, contenue dans une déclaration envoyée à divers médias américains, semble confirmer que la production des nouvelles batteries par l’équipementier LG Chem semble subvenir à la fois à la demande des véhicules préalablement rappelés en lien avec un risque d’incendie et l’assemblage en lui-même de nouvelles unités.

Charles René La Presse

La pause à l’usine d’assemblage d’Orion Township, au Michigan, a évidemment été plus longue qu’anticipé. General Motors (GM) avait affirmé en décembre que la chaîne d’assemblage allait être réactivée à la fin janvier. Or, ça n’a pas été le cas.

Le modèle entièrement électrique fait l’objet d’une importante campagne de rappel qui touche l’ensemble des exemplaires produits depuis ses débuts, en 2017. Un problème lié à l’assemblage des batteries est en cause. LG Chem a d’ailleurs admis ses torts en octobre dernier et remboursera 1,9 milliard des 2 milliards US en coûts estimés liés à ces rappels. Environ 142 000 véhicules sont concernés.

Dans sa déclaration, GM précise que les Bolt usagées dont les batteries n’ont pas été remplacées ne pourront être vendues par les concessionnaires. Notons que l’implantation d’un logiciel de diagnostic permettant de limiter la charge des véhicules à 80 % permet depuis décembre aux propriétaires de stationner leurs véhicules dans leur garage ou près de leur maison en plus de pouvoir baisser la charge sous les 113 km d’autonomie, selon GM.

Un avenir tout sauf certain

Considérée depuis ses débuts comme un des agents de démocratisation du tout-électrique, la Chevrolet Bolt voit maintenant son avenir mis en suspens par l’arrivée prochaine du Chevrolet Silverado électrique, dont la commercialisation est prévue en 2024.

La camionnette sera assemblée à la même usine que la Bolt, forçant un coûteux réoutillage de 4 milliards US. Ajoutez à cela les promesses de lancement de nouveaux multisegments électriques abordables basés sur la toute dernière plateforme électrique modulaire du constructeur et la réputation entachée du modèle par le présent rappel.

Difficile donc pour GM de logiquement justifier de garder en vie cette Bolt, en dépit de ses indéniables qualités et de son raffinement amélioré par un récent renouvellement du style.