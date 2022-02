Outre la M5, sujet de notre banc d’essai de cette semaine, BMW possède quelques atouts dans sa division M

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

BMW X4 M

Prix : à partir de 95 400 $

Le X4 M expose son statut d’utilitaire sport d’élite avec moins de munificence que le X6 M qui regarde le monde de plus haut. Moins puissant (503 ch contre 617 pour le X6 M), le X4 M est pourtant aussi rapide en raison de son poids moins élevé. Moins intimidant pour soi — comme pour les autres usagers de la route —, le X4 M apparaît plus homogène, plus agile et plus sobre, pour peu qu’on ménage la pédale d’accélérateur.

BMW X6 M Competition

Prix : à partir de 139 952 $

PHOTO FOURNIE PAR BMW BMW X6 M Competition

Le X6 à la puissance M offre simultanément la tenue de route d’une sportive et les capacités de franchissement d’un vrai tout-terrain, pour peu qu’on le chausse de pneus mieux adaptés. Le volant ne renvoie pas de sensations de pesanteur, les changements d’appui peuvent s’engager franchement et les virages se négocient sans roulis ni tangage. La suspension est très sèche, mais on se croirait sur des rails. D’abord impressionné par les accélérations titanesques de cet utilitaire BMW, le conducteur du X6 M se trouve rapidement plongé dans la hantise permanente du radar photo.

BMW M8 GranCoupe

Prix : à compter de 157 452 $

PHOTO FOURNIE PAR BMW BMW M8 GranCoupe

Version surpuissante de la Série 8, la M8 GranCoupe joue profil bas. Seuls le petit logo rouge et bleu portant la lettre M et les quatre embouts d’échappement chromés permettent aux connaisseurs de l’identifier. Son profil tendu, dit elliptique, ses surfaces vitrées cintrées s’étirant vers l’arrière et ses épaulements marqués sans être lourdingues ne sauraient laisser quiconque indifférent. Tant mieux puisqu’au prix demandé, le contraire aurait été décevant. Ce modèle représente une belle solution de rechange (à plus fort prix) à la M5 sans doute, mais l’écart de performances tient dans un dé à coudre. Hélas, pas les tarifs. Par conséquent, la M5 représente sans doute le meilleur choix.