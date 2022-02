Alors que les premiers Hyundai Ioniq 5 commencent à sillonner les routes de la province, Kia a dévoilé la grille de prix de son cousin, le Kia EV6.

Charles René La Presse

Premier modèle de la marque coréenne à prendre pour base une plateforme électrique de type « skateboard », nommée E-GMP, l’EV6 aura un prix de départ de 44 995 $ pour la livrée à propulsion dotée de la batterie à plus faible densité d’énergie (58 kWh) et un moteur moins puissant de 168 ch. Kia estime que cette version aura une autonomie de 373 km. C’est exactement le même prix que le Volkswagen ID.4, mais ce dernier avance pouvoir parcourir 400 km avant de nécessiter une recharge.

PHOTO FOURNIE PAR KIA L’habitacle du Kia EV6

La livrée à deux roues motrices à autonomie prolongée fait grimper la facture à 52 995 $, mais pousse l’autonomie théorique à 499 km au moyen d’une batterie de plus forte capacité (77,4 kWh) jointe à un moteur de 225 ch. Les déclinaisons à rouage intégral seront offertes entre 56 960 $ et 63 960 $ en échange d’une autonomie de 441 km et 321 ch de puissante totale.

Là où la stratégie de Kia diffère de celle de Hyundai, c’est sur le plan du modèle de plus haut de gamme. La livrée GT de 577 ch s’attaquera directement au Ford Mustang Mach-E GT Performance avec près de 100 ch de plus. Kia ne s’est pas prononcé sur son autonomie ni sur son prix, mais affirme qu’il arrivera plus tardivement chez les concessionnaires au courant de l’année.

PHOTO FOURNIE PAR KIA L’EV6 aura un prix de départ de 44 995 $ pour la livrée à propulsion dotée de la batterie à plus faible densité d’énergie.

Le Kia EV6 bénéficiera en outre d’une architecture électrique de 800 V permettant un transfert d’énergie ultrarapide entre les composants. Il sera aussi compatible de série avec les bornes pouvant atteindre 350 kW de puissance de charge, ce qui diminuera énormément le temps de recharge en comparaison aux Mustang Mach-E et Volkswagen ID.4, limités respectivement à 150 kW et 125 kW.

Le Kia EV6 sera mis en vente au courant du mois de février. Notons que plusieurs versions seront admissibles à la pleine subvention fédérale pour véhicules électriques. Ce devrait logiquement être aussi le cas du côté québécois.