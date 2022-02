Voici les deux rivales de la Polestar 2 Single Motor.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

BMW i4

Prix : à partir de 54 190 $

PHOTO FABIAN KIRCHBAUER, FOURNIE PAR BMW BMW i4

La BMW i4 surpasse l’autonomie de sa rivale sino-suédoise (484 km) et a plus de puissance. Elle offre en outre une carrosserie tout aussi pratique (5 portes) et un toucher de route plus sportif. La bavaroise devra toutefois se montrer plus convaincante sur d’autres aspects, comme l’efficacité de son mode d’entraînement. La conduite d’une propulsion (deux roues arrière motrices) au cours de la saison blanche risque de faire hésiter plus d’un consommateur québécois. Pour obtenir un rouage intégral, il faut impérativement opter pour la M50 (notre photo), mais celle-ci entraîne un débours plus substantiel (à partir de 72 990 $).

Tesla Model 3

Prix : à partir de 59 990 $

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Tesla Model 3

Tesla n’est plus l’insolente petite entreprise en démarrage de la Silicon Valley, mais bien un constructeur automobile à part entière. Cette reconnaissance mondiale, Tesla la doit essentiellement au Model 3, ticket d’entrée de la gamme de ce constructeur. Joliment dessinée, polyvalente et agréable à conduire, cette berline s’est hissée — contre toute attente et indépendamment de la source d’énergie qui l’alimente — en tête des berlines sport les plus vendues sur le marché. Face à la Polestar 2, l’américaine propose un catalogue plus diversifié, une infrastructure de recharge établie, une fiabilité générale éprouvée et une efficacité énergétique plus élevée. En revanche, elle gagnerait à resserrer sa qualité de construction.