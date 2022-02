L’usine d’assemblage de Bentley, à Crewe, en Angleterre, sera entièrement modernisée pour assurer la conception et la production des nouveaux modèles électriques.

Un plan d’électrification plus ambitieux chez Bentley

La marque de grand luxe anglaise Bentley a reconfirmé son virage électrique en raccourcissant les échéanciers de mise en marché de modèles sans moteur thermique.

Charles René La Presse

Appuyé par un investissement de 2,5 milliards de livres (4,25 milliards CAN), ce plan nommé « Five-in-Five » veut faire éclore un modèle électrique par année de 2025 à 2030. L’ensemble du processus créatif et de production sera assuré à l’usine d’assemblage du constructeur à Crewe, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Bentley estime que les activités de production y sont déjà carboneutres grâce entre autres à l’usage d’environ 30 000 panneaux solaires pour l’alimentation en électricité. La marque exigera maintenant cette carboneutralité de ses concessionnaires d’ici 2025.

Entre-temps, la clientèle peut actuellement se rabattre sur des versions hybrides rechargeables de la berline Flying Spur et du VUS Bentayga. Leur autonomie est toutefois grandement limitée. Le Bentayga peut théoriquement parcourir 29 km en mode électrique, selon le protocole de mesure américain, et on attend toujours la mesure de la Flying Spur enfichable, qui devrait être légèrement supérieure.

Exit donc progressivement les V8 et douze-cylindres qui ont fait la renommée de cette marque. C’est maintenant le silence qui régnera, en ligne directe avec la fameuse phrase du fondateur W. O. Bentley pour qualifier la « 8 Liter » en 1930 : « A dead silent 100 mph car. »