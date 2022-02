« Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » La fable du lièvre et de la tortue de Jean de La Fontaine illustre bien la stratégie électrique de Honda. Le plus grand producteur de moteurs à essence du monde ne refuse pas de relever le défi. Seulement de dépenser des sommes folles dans un marché encore immature.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

En fait, Honda, comme bien des constructeurs japonais d’ailleurs, n’a pas anticipé la vitesse à laquelle l’industrie automobile allait se brancher. Jean-Marc Leclerc, président et chef de la direction de Honda Canada, le reconnaît, mais se garde bien d’admettre que l’entreprise se trouve aujourd’hui à la remorque de ses concurrents. « Un peu à rebours de la tendance générale, peut-être », dit-il.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Jean-Marc Leclerc, président et chef de la direction de Honda Canada

La firme japonaise a déjà indiqué que ses produits se convertiraient tous à l’électrique d’ici 2040, mais se dit prête à accélérer le pas si on l’y oblige, pour peu que certaines conditions soient réunies. Les questions d’infrastructures, d’abordabilité et d’acceptabilité incitent la marque japonaise à la prudence.

Un premier pas

La marque japonaise compte bientôt soulever un pan du voile qui recouvre son premier véhicule électrique qu’elle destine à l’Amérique du Nord, le Prologue. Ce véhicule, qui prendra la forme d’un utilitaire, sera présenté aux consommateurs à pareille date dans deux ans. Il abritera une architecture conçue par la General Motors (GM). Celle-ci, rappelons-le, a conclu deux alliances stratégiques. L’une porte sur la conduite autonome. L’autre sur l’électrification. Celles-ci donnent accès à Honda à des composants clés comme les modules de la batterie Ultium, par exemple, mise au point par son partenaire et non moins rival américain.

La sortie du Prologue sera suivie, quelques mois plus tard, d’une version chic, laquelle arborera le blason Acura. Le nom de ce modèle en devenir sera dévoilé sous peu.

Discrète, la firme japonaise est également imprévisible. Son retrait de la Formule 1 la saison dernière nous l’a une fois de plus rappelé. Son partenariat avec GM s’inscrira-t-il dans la durée ? Déjà, la marque japonaise n’a pas caché son intérêt pour la batterie sèche (celle de GM est au lithium-ion) et son intention de concevoir ses propres architectures électriques dès 2025. Avec ou sans l’aide de GM ? Si c’est sans, la pérennité technique du Prologue et de son équivalent chez Acura se trouvera-t-elle alors menacée ?

Un bouquet de nouveautés

D’ici à ce que Honda mette une partie de sa gamme sous tension, l’entreprise japonaise compte donner un coup d’accélérateur à ses modèles à motorisation thermique. Au calendrier des dévoilements, on trouve de nouvelles moutures des HR-V, Pilot, Accord, Civic Type R et, bien entendu, CR-V. Ce dernier représente, à lui seul, près du tiers des ventes de la marque au pays. « Nos attentes sont très élevées à l’égard de ce véhicule », reconnaît Jean-Marc Leclerc. D’autant plus que, pour la première fois au Canada, le CR-V aura droit à une déclinaison hybride. Celle-ci sera préférée par 60 % de la clientèle dans les années à venir, pense-t-on chez Honda.

Chez Acura, toute l’attention sera dirigée vers le retour de l’Integra au sein de la formation partante. Disons-le brutalement et sans préambule : l’affaire semble assez mal engagée pour ce modèle au nom mythique. Appelée à succéder à l’ILX, l’Integra a, dans sa forme conceptuelle, été tièdement accueillie par les enthousiastes. Trop banale, pas assez affûtée aux yeux de ses détracteurs, la future Integra apparaît comme l’illustration de la perte de substance de la marque. Jean-Marc Leclerc est bien au fait des réactions et se porte naturellement à sa défense. Il estime que ce modèle mérite qu’on lui accorde la chance de se faire valoir. Avec raison. Personne ne l’a encore essayé.