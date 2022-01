(New York) Le constructeur automobile américain Ford a annoncé mardi qu’au vu de la forte demande, il allait quasiment doubler les capacités de production de la version électrique de son pick-up F-150, le véhicule le plus vendu aux États-Unis.

Agence France-Presse

Le groupe prévoit désormais de produire 150 000 unités par an du F-150 Lightning, dont les premières livraisons doivent avoir lieu au printemps, dans son usine de véhicule électrique à Dearborn, dans le Michigan, détaille un communiqué. Il avait initialement prévu d’en construire 40 000 par an, un objectif déjà relevé en septembre à 80 000.

Ford assure avoir déjà reçu 200 000 réservations, 75 % d’entre elles provenant de clients ne possédant pas encore de véhicules de la marque.

La course à la voiture électrique s’intensifie aux États-Unis et Ford prévoit d’investir au total plus de 30 milliards de dollars sur ce segment d’ici 2025.

Le constructeur avait déjà annoncé qu’il allait augmenter les capacités de production de sa première Mustang électrique, un VUS baptisé Mach-E, afin qu’elles atteignent plus de 200 000 unités par an à partir de 2023.

Tesla reste pour l’instant numéro un sur le segment aux États-Unis. Le groupe a annoncé dimanche avoir livré au total dans le monde 936 000 de véhicules au cours de l’année 2021, soit 87 % de plus qu’en 2020.

General Motors n’est pas en reste, le constructeur prévoyant de proposer sur le marché 30 modèles de véhicules électriques en 2025, dont un pick-up Silverado qui sera officiellement présenté mercredi.