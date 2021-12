Malgré son statut de pionnier dans l’hybride, Toyota a pendant de nombreuses années évité de monter dans le train de l’électrification. En décembre 2020, le président du géant japonais, Akio Toyoda, avait même qualifié le courant d’électrification de « surfait » et affirmé que le bannissement des moteurs thermiques allait provoquer « l’effondrement de l’industrie ». Un an plus tard, son orientation fait un virage à 180 degrés.

Charles René La Presse

Quelque 70 milliards. C’est le total en dollars américains que Toyota investira pour électrifier sa gamme. C’est le double du montant annoncé par General Motors jusqu’à présent. De ce total, la moitié sera utilisée pour accélérer l’électrification des modèles de la marque de 2022 à 2030. Sans doute pressé par certains investisseurs qui ont récemment exprimé leur mécontentement face à la stratégie de Toyota, le grand patron de la marque veut vendre 3,5 millions de véhicules électriques d’ici 2030 grâce à cette injection d’argent. À titre comparatif, le constructeur vise 9 millions de ventes au cours de la présente année financière, qui va se clore en mars prochain.

Du concret pour appuyer les dires

Pour ce faire, il faut évidemment des modèles, beaucoup de modèles, qui couvrent des segments clés. L’annonce a donc été appuyée par le dévoilement de nombreuses études de style de tous les genres. Le plus important volume de ventes proviendra sans conteste de la gamme bZ (pour « Beyound Zero » ou « pour au-delà du zéro émission »). Ce sera une nouvelle gamme de multisegments étalée sur cinq formats différents pour occuper des catégories incontournables. Précisons que le premier modèle électrique qui sera commercialisé par Toyota, le bZ4X, fait partie de cette nouvelle famille.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA L’étude de style Pickup EV ressemble beaucoup au Tacoma actuel en matière de dimensions.

Notre regard est aussi évidemment attiré par une camionnette intermédiaire, très semblable au Tacoma. Une première déclaration d’intention de Toyota d’entrer dans la guerre des camionnettes électriques. Notons que lors de son allocution, M. Toyoda a précisé que certains modèles existants pourront être adaptés pour se mouvoir uniquement au moyen de l’électricité.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA L’étude de style Sport EV

L’autre vedette de cet évènement d’envergure est sans l’ombre d’un doute la Sport EV, une petite sportive qui rappelle inévitablement la MR2. Comme pour tous les modèles présentés, on s’est gardé d’avancer quoi que ce soit sur le plan technique, mais ce dévoilement rassurera sans doute les amateurs de voitures sport.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA L’Electrified Sport présente la possibilité de la commercialisation d’une sportive de pointe électrique chez Lexus.

Lexus n’a également pas été en reste avec sept prototypes présents, dont l’impressionnante Electrified Sport qui semble vouloir capter l’aura de la LFA, une supervoiture produite au début des années 2010 dotée d’un V10 magnifiquement expressif.

Hélas, cette démonstration de force n’a été accompagnée d’aucun échéancier solide sur leur commercialisation ni de détails sur les groupes propulseurs. On sait toutefois que Toyota veut mettre sur le marché 30 modèles électriques d’ici 2030. Il faudra donc attendre, mais, chose certaine, on ne peut que saluer la stratégie.