On savait depuis le lancement de la Corvette C8 en juillet 2019 que l’œuvre n’avait pas encore atteint son potentiel complet de performance. Au-delà de son extrême stabilité conférée par son premier châssis à moteur arrière, c’est surtout l’illustre lignée de déclinaisons de haute performance de l’icône américaine qui nous permettait de souhaiter des variantes encore plus évocatrices sur le plan dynamique. La semaine dernière, on a pu saisir à quel point General Motors prenait ce projet au sérieux. Voici la Corvette Z06 2023 qui veut faire ce que Ferrari ne fait plus : un V8 sans turbocompresseur.

Charles René La Presse

Si l’on exclut un groupe d’options offert en 1963, la combinaison alphanumérique Z06 a été employée pour la première fois en 2001 comme livrée à part entière de la Corvette. À l’époque, la cinquième génération de la sportive s’appuyait sur un V8 à culbuteurs de 5,7 L codé LS6 dont la puissance était portée à 385 ch, soit 40 ch de plus que la livrée de série. Une série d’améliorations destinées à parfaire son comportement routier faisaient de cette version un outil de choix pour s’amuser en piste.

Un cœur d’athlète

Vingt ans plus tard, cette Z06 nous revient donc avec nettement plus de moyens. Le noyau de ce nouvel opus s’appelle LT6, le même nom qu’un V6 diesel de 4,3 L de 85 ch qui avait été employé par Oldsmobile jusque durant les années 1980. Mais, c’est à cet unique fait que s’arrêtent les parallèles. La version 2021 prend la forme d’un V8 de 5,5 L à double arbre à cames en tête, une rareté technique pour la Corvette.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Les carrosseries coupé et décapotable de la Chevrolet Corvette Z06 2023

Fort sophistiqué, il reçoit des pistons et des bielles faits d’aluminium forgé ainsi que deux collecteurs d’admission dotés chacun de trois papillons. La pièce de résistance demeure, comme prévu, un vilebrequin à manetons à plat, tout ça pour assurer un régime maximal de… 8600 tr/min. La puissance maximale se situe à 670 ch, ce qui en fait le huit-cylindres atmosphérique le plus puissant jamais embarqué à bord d’un véhicule de série. La même transmission à double embrayage à huit rapports de la Stingray appuie le rythme effréné de cette mécanique au sang chaud dont le chant se situe non loin de celui des créations atmosphériques de Ferrari.

Refroidissement et stabilité

Cette Z06 reçoit l’apport d’une carrosserie redessinée pour mieux refroidir la mécanique, mais aussi faisant un usage plus prononcé de l’appui aérodynamique. Ainsi, lorsqu’elle revêt le groupe Z07 qui ajoute divers appendices aérodynamiques, ce sont 332 kg qui plaquent la voiture au sol lorsqu’elle circule à 300 km/h.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS La puissance maximale du moteur de cette Chevrolet Corvette Z06 2023 se situe à 670 ch, ce qui en fait le huit-cylindres atmosphérique le plus puissant jamais embarqué à bord d’un véhicule de série.

Des jantes en fibre de carbone sont offertes en option pour diminuer le poids des composants « non suspendus » du véhicule, tout comme un système de freinage carbone-céramique.

La Corvette Z06 sera proposée dès l’été prochain dans des versions coupé et décapotable. Les prix n’ont pas encore été publiés.