Charles René La Presse

Quelques semaines après le Chevrolet Silverado, c’est maintenant au tour du GMC Sierra de dévoiler son jeu pour son millésime 2022. La marque s’est essentiellement concentrée sur deux nouvelles versions : l’une consacrée au hors-route ainsi qu’une autre cherchant à soigner le faste du modèle, une transition mise en exergue par un habitacle que l’on veut nettement plus raffiné.

GMC veut ainsi combler le retard accumulé au fil des ans au sujet de l’exécution de ses habitacles, dont les matières n’offraient pas un aussi beau rendu que celui du Ram 1500, par exemple. Ce rival de chez Stellantis avait relevé les attentes de la clientèle du segment il y a quelques années grâce à une attention au détail nettement plus aboutie.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS L’habitacle du GMC Sierra Denali Ultimate 2022

La nouvelle livrée Denali Ultimate s’attaque de front à cette problématique. Les moulures de bois à pores exposés et les cuirs embossés employés un peu partout appuient son statut. On veut également, par le fait même, augmenter les marges de profit, particulièrement élevées sur les versions les plus équipées de camionnettes.

La livrée AT4X, quant à elle, est fondamentalement une version un peu plus luxueuse du Chevrolet Silverado ZR2. Elle veut donc amadouer les amateurs de hors-route avec ses deux différentiels à blocage électronique, ses amortisseurs DSSV à plus grand débattement de l’équipementier Multimatic et l’ajout de diverses protections sous le châssis.

La partie avant du Sierra a également été redessinée en incorporant mieux les phares à la calandre qui forme un tout plus homogène. Un nouvel écran d’infodivertissement de 13,4 po et un second écran d’instrumentation configurable sont intégrés aux livrées plus cossues du Sierra. Apple CarPlay et Android Auto sans fil font partie de ses atouts, tout comme la compatibilité aux applications Google.

Côté mécanique, c’est du pareil au même pour ce Sierra. Le portait se compose d’un quatre-cylindres turbo de 2,7 L qui a été légèrement révisé pour augmenter son couple et sa fiabilité (420 lb-pi), d’un six-cylindres en ligne turbodiesel de 3 L et de deux V8 de 5,3 L et 6,2 L.

En vente dès l’aube de 2022.