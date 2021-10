Le Lexus NX compte son lot d’inconditionnels. D’autres options s’offrent aussi, comme l’Acura RDX, l’Audi Q5 et le Lincoln Corsair.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Acura RDX

Prix : à partir de 44 505 $ (2021)

PHOTO MULLENLOWE, FOURNIE PAR ACURA Acura RDX

Le RDX fait l’objet d’une première mise à niveau cet automne. Plus dynamique et un brin plus spacieux, le RDX n’enterre pas le NX pour autant. Le Lexus se révèle en effet plus sobre à la pompe, mieux insonorisé et propose en prime deux versions hybrides, absentes du catalogue d’Acura. Alors que Lexus a révisé sa copie, le RDX conserve toujours un clavier tactile nerveux sur lequel on navigue difficilement sur l’écran central. Pour l’acheteur en quête d’émotions, la déclinaison A-Spec d’Acura est plus convaincante que le F Sport de Lexus, même si les étriers n’ont pas le mordant attendu pour la freiner promptement.

Audi Q5

Prix : à partir de 47 500 $ (2021)

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi Q5

Le Q5 d’Audi figure parmi les chouchous de la catégorie. Avec raison. Le Q5 ne cesse d’évoluer, comme en font foi les modifications qui lui seront apportées chaque année. Dans sa configuration actuelle, le Q5 possède une longueur d’avance sur le NX dans tous les registres si votre choix se porte sur les déclinaisons d’entrée de gamme. En revanche, si la motorisation hybride figure parmi vos critères, le NX l’emporte. Surtout la 450+, qui affiche une autonomie électrique deux fois supérieure à celle de l’Audi.

Lincoln Corsair

Prix : à partir de 44 795 $ (2021)

PHOTO TYLER GOURLEY, FOURNIE PAR LINCOLN Lincoln Corsair

Le Corsair est sans doute le plus doué des utilitaires de luxe de conception américaine à se frotter au NX de Lexus. Ce modèle, contrairement à son prédécesseur, le MKC, a su habilement se détacher (esthétiquement et techniquement) de l’image d’un Escape ennobli. Plus confortable et tout aussi bien insonorisé que le NX, le Corsair bénéficie d’une mécanique plus vive (2,3 L), mais plus assoiffée d’hydrocarbures. Une version hybride rechargeable figure également au catalogue. Celle-ci est vendue à meilleur prix encore que la Lexus, mais n’offre pas, il est vrai, des performances aussi exceptionnelles.