La marque de luxe de Hyundai, Genesis, a récemment exposé un peu plus de détails sur les caractéristiques qui définiront son tout premier modèle uniquement électrique. En plus de son penchant marqué pour la technologie, le multisegment GV60 veut séduire par son design et ses performances.

Charles René La Presse

Construit sur le châssis modulaire E-GMP qui assurera aussi entre autres la charpente des Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6, ce nouveau venu promet de faire bon usage de son empattement particulièrement long pour améliorer l’habitabilité de sa cabine. On remarque évidemment son désir de mélanger les genres dans son dessin, présentant des influences de compactes à hayon et de sportives selon les angles de vue. Certes, les traits superposés employés pour les optiques avant et feux arrière sont bien présents pour la continuité visuelle de la marque.

Exit la clé

Diverses avancées techniques inspirées des téléphones intelligents sont promises par le constructeur coréen. Ainsi, une caméra fixée sur les piliers B du véhicule permettra de le déverrouiller au moyen de la reconnaissance faciale.

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Le Genesis GV60 présente des influences de compactes à hayon et de sportives.

Genesis affirme que le système fonctionnera dans tous les contextes possibles, qu’importe la luminosité ou les conditions météo. Le démarrage du véhicule sera quant à lui assuré par la reconnaissance des empreintes digitales. Une approche biométrique, donc, qui est destinée à rendre l’expérience plus simple, mais qui pose inévitablement un questionnement sur la protection de ces données fort importantes. Le tout est complété par des clés numériques qui peuvent être partagées par trois personnes.

Une batterie et divers niveaux de puissance

Genesis ne s’est pour le moment pas avancé sur les spécifications techniques de la version nord-américaine de ce GV60. Cela dit, les données spécifiques sur le marché coréen nous donnent un avant-goût de ce qui nous attendra l’année prochaine au moment de son arrivée sur notre marché.

En raison de son positionnement plus luxueux en comparaison aux cousins de chez Hyundai et Kia, il ne serait pas étonnant qu’il adopte une gamme de versions uniquement à rouage intégral. Si c’est le cas, deux niveaux de puissance devraient être offerts par la conjugaison de deux moteurs : l’un de 314 ch et l’autre de 429 ch qui peut passer momentanément à 483 ch pendant 10 secondes. Ce dernier pourra achever le 0-100 km/h en 4 secondes. Le véhicule fera aussi usage d’un différentiel à glissement limité électronique pour resserrer le comportement routier, mais Genesis n’a pas précisé quelles versions en seront outillées.

Finalement, l’autonomie estimée, tirée d’une batterie 77,4 kWh, avoisinera les 400 km pour la livrée moins puissante selon le protocole de mesure coréen, alors que la variante Performance devrait pouvoir parcourir un peu moins de kilomètres (368 km). Encore là, tout ça restera à confirmer avec les données précises applicables au marché canadien.