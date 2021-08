Guide auto

Subaru

La prochaine Subaru WRX sera dévoilée le 19 août

Les compactes sportives vivent actuellement une phase de renouvellement. Après le dévoilement des Volkswagen Golf GTI et Golf R et l’annonce d’une nouvelle génération des Honda Civic Si et Type R, c’est maintenant au tour de Subaru de fourbir ses armes.