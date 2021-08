Voici quelques-uns des principaux concurrents du Hyundai Santa Cruz 2022

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Ford Maverick

Prix : à partir de 25 900 $

Attendu cet automne, le Maverick se pose comme l’un des principaux rivaux du Santa Cruz. Ce dernier souffrira dès le départ de la comparaison avec son concurrent américain au chapitre des prix et de la renommée (Ford a une inestimable expertise dans le domaine de la camionnette). L’absence d’une motorisation hybride apparaîtra également plus criante au catalogue de la sud-coréenne puisque le Maverick en propose une, et ce, sur ses déclinaisons d’entrée de gamme. Sur papier, le Santa Cruz apparaît plus spacieux à l’intérieur, mais le Maverick prend sa revanche au niveau de la benne. Les parois de celle-ci sont plus hautes et le plateau est plus long lorsque le battant est fermé. La capacité de remorquage est par contre inférieure.

Honda Ridgeline

PHOTO CHRIS TEDESCO 2021 Ridgeline Sport with HPD Package

Prix : à partir de 45 535 $

Aussi curieux que cela puisse paraître, l’arrivée du Santa Cruz pourrait bénéficier au Ridgeline qui, faute de concurrent, peine à trouver grâce aux yeux des acheteurs traditionnels de camionnettes. Robuste, fiable et spacieux, le Ridgeline a des arguments à faire valoir, malgré un prix de départ assez élevé et une présentation intérieure un peu datée. Le V6 qui l’anime consomme à peine plus que le 2,5 L suralimenté du Santa Cruz et sa boîte automatique lisse davantage les neuf rapports, tout en se révélant moins coûteuse à entretenir. Tout comme le Santa Cruz, le comportement du Ridgeline est similaire à celui d’une auto et ne chahute pas ses occupants, que la benne soit vide ou non. Sa capacité de remorquage est équivalente à celle du Santa Cruz, mais la garde au sol de ce dernier est supérieure.