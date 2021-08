Premier modèle directement issu des ateliers, l’illustre carrossier Pininfarina, la Battista a été présentée pour la première fois au monde automobile en mars 2019. Cette supervoiture électrique, dont les promesses dépassent l’entendement, a cependant vu son échéancier de production repoussé par la pandémie. La voici donc, dévoilée sous sa forme finale la semaine dernière, pour le plaisir des yeux.

Charles René La Presse

Sous sa magnifique robe harmonieuse entièrement composée de fibre de carbone qui adopte une approche classique de supervoiture à moteur central arrière, cette Battista cherche à révolutionner l’idée que l’on se fait de son espèce. Il n’y a pas de V8, voire de V12 qui bat à l’arrière, mais bien quatre moteurs électriques indépendants placés très bas qui s’alimentent à même une batterie de 120 kWh. Cela rend la distribution de couple extrêmement précise pour un comportement routier tout aussi précis. L’autonomie est estimée à 500 km d’après le protocole de mesure européen (WLTP), plus optimiste que le nôtre.

PHOTO FOURNIE PAR PININFARINA La Pininfarina Battista

La puissance est évidemment démesurée à 1900 ch, une cavalerie silencieuse qui rend possible un 0-100 km/h en 2 s et une pointe exceptionnelle pour un véhicule électrique de 350 km/h. Un mélange d’appendices aérodynamiques passifs et actifs assure la stabilité de la Battista à toutes les vitesses et un système de freinage carbone-céramique à six pistons aux quatre roues se charge de freiner les ardeurs lorsque nécessaire.

PHOTO FOURNIE PAR PININFARINA L’habitacle de la Pininfarina Battista

La Battista sera offerte sur le marché canadien dès la deuxième tranche de l’année 2022, nous a confirmé Chris Green, directeur national de la marque chez Pfaff Auto, à Toronto. Un autre concessionnaire canadien, Grand Touring Automobiles, à Calgary, s’assurera également de la distribution du modèle sur le marché canadien.

Avec seulement 150 exemplaires produits au total tarifés à 2,260 millions de dollars américains, gageons cependant qu’il serait étonnant que vous croisiez une Battista dans le stationnement de votre épicerie.