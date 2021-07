Deux ans jour pour jour après le dévoilement de sa première Corvette à moteur central arrière, Chevrolet a révélé qu’il lèvera le voile à l’automne sur une première déclinaison Z06 de cette huitième génération.

Charles René La Presse

Bien plus qu’une simple dénomination alphanumérique, cette livrée Z06 s’est forgé une réputation fort enviable au fil des diverses cuvées de la mythique sportive. Pour apercevoir ses racines, il faut remonter à 1963, année durant laquelle la marque au nœud papillon a offert un groupe d’options Z06 sur la Corvette C2. Il concentrait ses efforts sur des améliorations à ses suspensions et à son système de freinage pour permettre une utilisation sur piste. À peine 199 exemplaires ont été assemblés.

La Z06 est devenue officiellement une version à part entière en 2001, alors dotée d’un V8 de 5,7 L LS6 de 385 ch. En 2006, la sixième génération de la Corvette voit le volume de son V8 grossir à 7 L et la puissance du moteur codé LS7 passer à 505 ch. La dernière Z06 en lice, lancée en 2015, était de loin l’itération la plus puissante et rompait avec la tradition des moteurs atmosphériques, avec un V8 de 6,2 L suralimenté par compresseur volumétrique. Cela permet de porter la puissance à 650 ch.

On sait très peu de chose sur la version Z06 de la Corvette C8, sinon qu’elle devrait, selon diverses informations glanées par des médias américains, revenir à une formule atmosphérique. Une vidéo publiée par le constructeur laissant entendre la sonorité de son moteur confirme cette information voulant qu’elle devrait également recevoir l’apport d’un vilebrequin à plat permettant de le faire révolutionner à plus haut régime et changeant énormément le timbre sonore en raison de la séquence d’allumage différente. Cette musique haut perchée rappelle inévitablement celle des V8 Ferrari atmosphériques.

La cylindrée de ce nouveau moteur, qui devrait être étroitement dérivé de celui employé par le programme de course de la Corvette, devrait être de 5,5 L. Sa puissance, selon les magazines américains Car & Driver et Motor Trend, pourrait avoisiner les 600 ch et son régime maximal pourrait atteindre les 9000 tr/min. Un dossier à suivre.