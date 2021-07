Difficile de s’attaquer à une icône. La Hyundai Elantra, la Nissan Sentra et la Toyota Corolla tirent très bien leur épingle du jeu face à la Honda Civic.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Hyundai Elantra

Prix : à partir de 17 899 $

Correctement motorisée, l’Elantra préfère le confort à la sportivité. Souples sans être spongieuses, les suspensions filtrent efficacement les irrégularités de la chaussée, mais ne maîtrisent pas aussi parfaitement les mouvances du châssis dans les virages et lors des changements d’appui que la Civic. Qu’à cela ne tienne, l’Elantra se révèle aussi spacieuse que la Civic, plus valorisante, financièrement plus accessible, et propose une garantie plus alléchante. Et une version hybride aussi.

Nissan Sentra

Prix : à partir de 18 798 $

PHOTO MIKE DITZ, FOURNIE PAR NISSAN Nissan Sentra

Cette huitième génération de la Sentra a plus à offrir que la précédente et a des arguments à faire valoir face à la Civic. Le moteur de la Nissan offre sensiblement les mêmes performances (pures) que le 2 L de la Civic, tout en se révélant aussi économique. En revanche, la boîte CVT proposée par la Sentra offre un rendement nettement inférieur à celui de la boîte de la Civic. À noter que la Sentra propose toujours une boîte manuelle à son catalogue dans le modèle d’entrée de gamme.

Toyota Corolla

Prix : à partir de 19 150 $

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Corolla

Tout comme la Civic, la Corolla demeure une valeur sûre sur le marché de la compacte. Sa fiabilité, sa valeur marchande à la revente et sa robustesse ont longtemps fait oublier la mollesse de son comportement, l’apathie de sa mécanique ou la monotonie de ses lignes. La génération actuelle, tout en préservant ses qualités intrinsèques, se révèle plus agréable à conduire, certes, mais la Civic fait mieux à ce chapitre. En contrepartie, la Corolla a l’avantage d’inscrire à son catalogue une motorisation hybride.