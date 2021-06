La Chevrolet Corvette 2021 fait belle figure face à ses rivales, notamment les Acura NSX, Audi R8 et Porsche 718 Cayman.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Acura NSX

Prix : à partir de 189 900 $

Techniquement, la NSX est une sportive fascinante. À certains égards, sa fiche technique apparaît résolument plus contemporaine que celle de la Corvette avec sa motorisation hybride et son rouage intégral. La NSX se révèle (presque) aussi rapide que sa rivale américaine. Cette dernière permet de faire corps avec elle, alors qu’au volant de la NSX, on se sent isolé par les filtrages et les dispositifs électroniques sophistiqués qui rendent la conduite plus aseptisée. Cela témoigne sans doute de la maîtrise d’Acura, qui ne parvient toutefois pas à égaler la passion ressentie aux commandes de la Corvette.

Audi R8

Prix : à partir de 167 800 $

On ne sait trop combien de mois ou d’années encore Audi maintiendra la R8 actuelle à son catalogue. Seule véritable certitude, la troisième génération de ce modèle (oui, il y en aura une) sera électrifiée. Partiellement (hybride rechargeable) ou totalement ? La direction de la marque aux anneaux ne laisse rien filtrer. Cela dit, dans sa forme actuelle, la R8 est, tout comme la Corvette, une auto avec laquelle on peut vivre au quotidien. Facile à conduire, agréable et confortable (pour une voiture sport, s’entend). La grosse différence, c’est au chapitre du raffinement de l’allemande par rapport à l’américaine. Mais cela a un prix...

Porsche 718 Cayman

Prix : à partir de 67 100 $

Oubliez le prix de départ (67 100 $) d’une Porsche 718 Cayman. Pour rivaliser avec la Corvette, il vous faut opter pour la GTS 4.0 et son moteur à six cylindres. Ce dernier, en dépit de toute sa souplesse et de sa bonne volonté, ne parvient pas à signer des performances aussi élevées que celles de la Corvette. Qu’à cela ne tienne, la 718 Cayman procure des sensations de conduite plus pures – certains diront moins chorégraphiées – que la Corvette, possède une boîte à double embrayage d’une efficacité supérieure et des aptitudes supérieures sur des routes tortueuses. En contrepartie, la Corvette est plus confortable, plus fonctionnelle, plus rapide et surtout beaucoup moins chère à s’offrir et à entretenir.