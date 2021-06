Le lancement de la Genesis G70 est relativement récent, mais ses propriétaires ont eu le temps de se faire une opinion. Voici l'avis de deux d'entre eux.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Un coup de foudre

Je possède une Genesis G70 2.0T depuis août 2019. Je suis probablement parmi les premiers au Québec à avoir fait l’acquisition de ce véhicule, qui était un véritable coup de foudre !

D’ailleurs, les premiers mois, on m’interpellait régulièrement pour me demander la marque du véhicule et me dire qu’il était très beau !

J’ai pu profiter du service de voiturier, autant pour la livraison du véhicule que pour les entretiens. Un préposé de la marque venait chercher mon véhicule à Montréal à mon travail, me laissait une G80 et me rapportait ma G70 le lendemain au même endroit. Quel service !

Sauf qu’avec la pandémie et les restrictions, ce service VIP a été interrompu pendant des mois. Je devais me rendre chez le concessionnaire (Hyundai) affilié.

De plus, quel plaisir de ne jamais avoir à payer pour un entretien ! Pas un cent. Cela fait changement de BMW (je possédais une Série 3 autrefois) qui facture au prix fort les entretiens.

J’adore l’apparence de ma G70 et son comportement routier. Le moteur de 252 ch offre des performances satisfaisantes.

C’est le meilleur véhicule que j’ai conduit dans ma vie (j’ai 45 ans). À un tel point que je songe sérieusement à louer le GV70, son cousin VUS, à la fin de mon bail.

J’ai l’impression d’avoir un véhicule allemand de 60 000 $, mais je n’ai payé que 45 000 $. Belle économie pour un véhicule offrant des prestations (équipements et conduite) similaires.

— Martin D.

Sous-estimée

La Genesis G70 est sans doute la meilleure voiture que j’ai possédée depuis 30 ans. Luxe, confort, finition, puissance adéquate (V6, 3.3T) et fiabilité. Hélas, la presse automobile la snobe parce que Genesis ne jouit pas encore du prestige des marques allemandes. Et alors ?

Au cours de ma vie d’automobiliste, j’ai été propriétaire de nombreuses voitures allemandes (Audi, BMW, Mercedes) et la Genesis G70 est aussi bien équipée que celles-ci, et ce, pour une fraction du prix.

Les frais d’entretien sont nettement inférieurs et on en a pour notre argent avec cette voiture. Les Audi A4, BMW Série 3 et Mercedes Classe C sont ridiculement trop dispendieuses et souvent moins fiables.

— Paul G.-L.