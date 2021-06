Toyota a confirmé la semaine dernière la venue au Canada du Toyota Corolla Cross, tout nouveau VUS sous-compact qui misera sur un nom connu pour assurer sa notoriété. C’était sans doute l’un des secrets les moins bien gardés de l’industrie depuis les débuts mondiaux du modèle en juillet 2020, en Thaïlande.

Charles René

La Presse

Cet ajout à la gamme du constructeur japonais remplira une mission bien précise : réussir là où le C-HR a échoué, à savoir assurer une concurrence concrète aux Subaru Crosstrek et Hyundai Kona de ce monde, pour ne nommer que ceux-là.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Le Toyota Corolla Cross est basé sur la plateforme modulaire qui assure la charpente de la compacte Corolla.

La recette du Corolla Cross est somme toute très simple et peu risquée. Basé sur la plateforme modulaire qui assure la charpente de la compacte Corolla (TNGA-C), le Corolla Cross embarquera une mécanique unique. Il s’agit d’un quatre-cylindres de 2 L atmosphérique de 169 ch aussi partagé avec la compacte et qui est boulonné à une transmission à variation continue. Cette mécanique déplacera un véhicule plus imposant que le C-HR de 10,3 cm sur la longueur, mais disposant d’un empattement pratiquement identique. Cela permet d’augmenter de manière considérable le volume du coffre arrière de 563 L pour le C-HR à 708 L pour le Corolla Cross.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA L’habitacle du Toyota Corolla Cross 2022

Le plus grand atout de ce Corolla Cross réside dans la possibilité de l’outiller du rouage intégral, ce qui n’est pas possible pour le C-HR. Ce système a essentiellement des capacités limitées, un appui qui peut n’envoyer que 50 % du couple à l’arrière lorsqu’il détecte une perte de motricité. Avec cet attirail, Toyota promet une consommation de 7,8 L/100 km, égale à celle du Subaru Crosstrek (7,9 L/100 km). La livrée à traction voit sa consommation estimée diminuer à 7,4 L/100 km, ce qui est légèrement plus élevé que celle d’une Corolla mue par ce même moteur (6,7 L/100 km).

Le Corolla Cross sera mis en vente à l’automne.