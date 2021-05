Guide auto

Volkswagen Taos

Une fourchette de prix très près de celle du Tiguan

Le départ de la Volkswagen Golf de série, qui survivra dorénavant uniquement en livrée GTI ou R, a fait couler beaucoup d’encre, ou de pixels, c’est selon. La compacte, qui a attiré son lot d’admirateurs au courant de sa longue et fructueuse carrière, n’avait plus sa raison d’être au Canada aux yeux du géant allemand. Elle sera remplacée en juin prochain par le Taos, lequel, vous l’aurez deviné, sera plus cher.