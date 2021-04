La Hyundai Elantra N-Line se donne un look plus dynamique. Mais d'autres qu'elle, notamment la Subaru Impreza WRX et la Volkswagen Jetta GLi, savent déjà séduire les amateurs.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Subaru Impreza WRX

Prix : à partir de 32 030 $

L’Impreza WRX fera l’objet d’une refonte majeure dans les prochains mois. Dans sa forme actuelle, cette berline a la particularité d’offrir des avancées éprouvées et fiables, mais aussi un rouage à quatre roues motrices qui la rend amusante en toute saison. Plus chère, plus lourde, mais beaucoup plus puissante (268 ch), la WRX propose de série une boîte manuelle. Même si celle-ci n’est pas un modèle de précision, elle n’en demeure pas moins plus agréable que l’automatique à variation continue (CVT) offerte en option.

Volkswagen Jetta GLi

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN La Volkswagen Jetta GLi

Prix : à partir de 30 995 $

La Jetta GLi coûte aussi plus cher que l’Elantra N-Line et n’offre pas – tout comme la Subaru – une garantie aussi généreuse que la Hyundai. En revanche, la Volkswagen se révèle une berline plus agréable à vivre au quotidien (confort) et plus homogène aussi. Son moteur de 2 L suralimenté offre une plage d’utilisation plus linéaire et sa boîte à double embrayage (une manuelle est offerte de série) fait preuve de plus de finesse.

Note : La commercialisation de la Honda Civic Si a été suspendue pour l’année-modèle 2021. Une nouvelle génération de ce modèle sera lancée au cours de l’automne, mais, jusqu’ici, Honda n’a communiqué aucune information sur ce modèle en devenir.