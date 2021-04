Guide auto

Acura MDX 2022 : gare à la concurrence

En 20 ans, le MDX s’est allongé, musclé et renchéri pour devancer l’embourgeoisement de sa clientèle et accompagner son ascension. Comme il se doit, le « petit » dernier que fête aujourd’hui Acura en offre davantage qu’autrefois. Il semble cependant ne pas avoir pressenti l’invasion menée par une concurrence plus hardie.