Guide auto

Banc d’essai

Mazda CX-30 Turbo : l'ascension commence

La CX-30 s’est vendue à près de 10 000 unités depuis sa sortie, performance dont elle n’a pas à rougir, dans la mesure où elle figure parmi les Mazda les plus vendues au pays. Qu’à cela ne tienne, on ne sait trop comment encore situer cette CX-30. Elle n’adopte que très partiellement les codes des VUS, fait l’impasse sur certaines fonctionnalités et, maintenant, l’ajout d’une déclinaison Turbo à un tarif coquet, bien au-dessus de son prix d’appel (24 550 $) nous laisse dubitatif. La CX-30 en mène large. Trop large, peut-être ?