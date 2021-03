Armée d'un puissant moteur turbo, la CX-30 cherche à défier les marques de luxe. Voyons ce qu'en pensent trois propriétaires.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

On aime, on aime moins

J’ai acheté, en août 2020, une Mazda CX-30 et, après 8000 km (75 % du temps sur la grande route), j’en suis plus que satisfait. Parmi les points forts : allure haut de gamme, moteur souple et sportif, douceur de roulement, système Skyactive fabuleux, espace intérieur spacieux, confortable et ergonomique, consommation faible étonnante (8,1 L/100 km et pourtant, je roule à 119 km sur l’autoroute). Parmi les irritants, un coffre un tantinet trop petit (les bâtons de golf entrent difficilement, même de biais), le radar de détection avant s’obstrue facilement et l’ouverture des portes nécessite d’actionner les boutons de la clé. En conclusion, après avoir eu un Nissan Rogue SL AWD 2012 et deux Nissan Sentra SR, je suis très heureux du choix de la Mazda CX-30. Rapport qualité-prix avantageux.



— Pierre D.

Le plaisir est au rendez-vous

Au fil des ans, j’ai été propriétaire de plusieurs modèles de marque Mazda et je peux vous dire que la qualité et la performance n’étaient pas toujours au rendez-vous. Le 14 mai, j’ai acquis une Mazda CX-30, modèle GS 2020, avec environ 6000 km au compteur. J’apprécie beaucoup le style et la finition, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ce véhicule est silencieux, confortable et agile grâce à son moteur de 187 chevaux performant et sécuritaire. Je compte bien garder ce véhicule plusieurs années afin de profiter du plaisir de le conduire.



— Jean G.

Si c’était à refaire

Je possède une Mazda CX-30 depuis bientôt un an et j’ai parcouru 10 000 km à ce jour. Le châssis de ce véhicule m’apparaît équilibré, mais pour reprendre une de vos expressions, ce véhicule est « sous-motorisé ». Considérant la taille du véhicule, l’habitabilité est très moyenne aux places arrière et, la plupart du temps, je dois rabattre l’un de dossiers pour obtenir un volume de chargement qui satisfait à mes besoins. Mais mon plus gros irritant, c’est le frein d’urgence : il faut le désengager manuellement. Les performances sont honnêtes, sans plus, et la consommation, raisonnable. Si c’était à refaire, je me procurerais une Seltos de Kia.



— Édith R.