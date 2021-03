À l’heure actuelle, la Mercedes A35 AMG se pose clairement en solution de rechange à la BMW 235i xDrive Gran Coupe.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Plus moderne encore, cette Mercedes revisitée par l’atelier d’Affalterbach (fief d’AMG), apparaît également plus aboutie pour ce qui touche à la mécanique et au comportement routier. Le moteur quatre cylindres suralimenté de 2 litres de la Mercedes délivre sa puissance (identique à celle de la 235i) avec plus de rudesse sans doute, mais contribue aussi à son charme.

L’atteinte du couple maximal (inférieur à celui de la BMW) s’obtient à un régime plus élevé certes, mais monte en charge sans faillir. Ce 2 litres à la poigne de fer régale l’oreille de ses trémolos gutturaux, alors que la boîte automatique à sept vitesses à double embrayage est d’une célérité incroyable, mais hésitante à faible allure.

Énergique, la A35 AMG possède un excellent châssis, amélioré pour l’occasion, et surtout une direction extrêmement directe et réactive. Cette Mercedes se mène en finesse, bien calé au fond des sièges face à un tableau de bord qui en met plein la vue. Un plaisir de la solliciter tant elle montre du cœur à l’ouvrage. Encore faut-il apprendre à doser le freinage trop raide, comme la suspension d’ailleurs.

Raffermie pour mieux coller à la route, cette berline jugule les mouvements de caisse, mais a tendance à trépigner sur les revêtements irréguliers. C’est aussi à ce prix que l’on « sent » vraiment une auto.

Son prix : 49 800 $.