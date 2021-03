Le V8 de la Lexus IS 500 F Sport Performance 2022

La Lexus IS regarde dans le rétroviseur en s’offrant un V8

Les amateurs de berlines compactes de haute performance se rappellent sans doute la Lexus IS F. La japonaise venue de nulle part pour conquérir l’échiquier des compactes sportives de luxe avait pris au dépourvu ses rivales européennes à la fin des années 2000. C’était un magnifique contre-emploi venant d’une marque reconnue pour son caractère placide.

Charles René

La Presse

Lexus veut maintenant insuffler cet esprit dans une version modernisée du concept. La filiale de luxe de Toyota a présenté la semaine dernière sa berline compacte IS affublée d’un V8. Ne l’appelez cependant pas IS F, mais plutôt IS 500 F Sport Performance. Oui, le nom est excessivement long.

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS La Lexus IS 500 F Sport Performance 2022

Le cœur de cette nouvelle livrée est sans surprise le V8 de 5 L que l’on retrouve sous le capot du coupé RC F. Dernier moteur atmosphérique de sa horde entre autres composée des illustres BMW M3 et Mercedes-Benz C63 AMG, l’IS 500 aura 472 ch et 395 lb-pi de couple pour aviver la flamme. Lexus estime le 0-100 km/h en 4,6 s, ce qui est moins flamboyant que ses concurrentes, mais c’est le caractère prenant de ce moteur de huit cylindres qui assurera la distinction. Il sera uniquement couplé à une transmission automatique à huit rapports.

Très léger gain de poids

Malgré l’impression de lourdeur que peut dégager l’utilisation de V8, le constructeur affirme que cette IS 500 n’aura que 5 kg de plus à traîner que la IS 350 (1765 kg). Cette dernière emploie cependant une transmission intégrale de série, ce qui la handicape au jeu des comparaisons.

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS Collaborateur de longue date de Lexus, Yamaha a été mis à profit pour le développement de la suspension arrière.

Le V8 de la berline envoie le couple uniquement aux roues arrière pour ensuite redistribuer le tout au moyen d’un différentiel Torsen à glissement limité. Collaborateur de longue date de Lexus, Yamaha a été mis à profit pour le développement de la suspension arrière. Des amortisseurs ajustables sont d’ailleurs employés pour assurer sa stabilité.

Ce modèle exclusivement commercialisé sur le marché nord-américain sera mis en vente au pays à l’automne prochain à un prix qui devrait logiquement se situer autour des 80 000 $.