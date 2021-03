McLaren

L’Artura ouvre un nouveau chapitre de l’histoire de McLaren

L’idée n’est pas nouvelle. Ferrari l’a expérimentée avec la LaFerrari et, plus récemment, avec la SF90 ; Porsche, avec la 918 Spyder et McLaren, avec la P1. L’hybridification des supervoitures a démontré à quelques reprises son efficacité pour augmenter le potentiel de performance des moteurs thermiques. McLaren revient maintenant avec l’idée, mais avec une plus grande accessibilité.