Les sous-compactes sont certes en voie de disparition. Nous en avons déniché trois qui sont dans le même marché que la Nissan Versa.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Chevrolet Spark

Prix : à partir de 12 148 $

Véhicule neuf le moins cher sur le marché, la Chevrolet Spark fait des étincelles en ville. Agile et maniable, cette petite voiture se retrouve toutefois à la peine lorsque le labyrinthe se trouve dans son rétroviseur. À ce chapitre, la Versa s’avère beaucoup plus polyvalente. Plus stable, mieux insonorisée et plus confortable aussi sur un parcours autoroutier.

Kia Rio

Prix : à partir de 17 295 $

PHOTO FOURNIE PAR KIA MOTORS Kia Rio

Depuis le retrait de l’Accent de Hyundai, il revient à la Rio, de Kia, de défendre seule les couleurs du groupe sud-coréen dans le segment des sous-compactes. Face à la Versa, la Rio a le mérite d’offrir une garantie plus généreuse, une polyvalence accrue (cinq portes) et une présentation tout aussi moderne. En contrepartie, les suspensions de la Kia sont plus fermes (lire moins confortables) et son moteur de 1,6 litre n’est guère plus performant que celui de la Nissan (il est toutefois plus bruyant). Aussi, les passagers assis à l’arrière s’y sentiront plus à l’étroit qu’à bord de la Versa.

Mitsubishi Mirage

Prix : à partir de 13 858 $

PHOTO JOHN MURPHY, FOURNIE PAR MITSUBISHI Mitsubishi Mirage

Il ne faut jamais se fier aux apparences. La robe toute neuve que cette Mitsubishi étrenne cette année masque une auto qui a trop peu changé depuis ses débuts, en 2012. Tout comme la Spark, la Mirage n’apprécie guère les voyages au long cours. Son moteur répond paresseusement et bruyamment aux sollicitations de l’accélérateur et la présentation intérieure paraît datée, et ce, en dépit de certaines retouches. Face à la Versa, la Mirage a pour seul avantage d’offrir une garantie rassurante.