Le Porsche Cayenne Coupé n'est pas seul. L'Audi Q8, le BMW X6 et le Mercedes GLE Coupé sont bien présents pour le talonner.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Audi Q8

Prix : à partir de 82 550 $

Le Q8 d’Audi comporte certaines similitudes avec le Cayenne Coupé de Porsche. En effet, ces deux véhicules partagent la même architecture technique (nom de code : MLB Evo). On choisira l’Audi pour sa finition plus soignée, sa présentation plus valorisante et sa connectivité plus intuitive et complète. En revanche, on préférera le Porsche pour son freinage plus costaud, son comportement routier plus sportif. Les deux font cependant jeu égal au chapitre des accessoires. Au prix demandé, certains dispositifs devraient figurer sur la liste des caractéristiques de série.

BMW X6

Prix : à partir de 80 900 $

PHOTO FOURNIE PAR BMW BMW X6

Le doyen du groupe, le X6, ne flageole pas sur ses « vieux » os. En entrée de gamme, son moteur de six cylindres se révèle plus lisse encore que le V6 du Cayenne. Cependant, et comme tous les rivaux ici réunis, aucune motorisation hybride ne figure au catalogue de ce modèle. Plus sportif que le Q8, et même que le GLE Coupé, le X6 n’a pas l’agilité du Cayenne Coupé. Seulement un système de freinage aussi endurant. Sa suspension est plus rigide, cependant. À bord, les commandes s’avèrent plus déroutantes.

Mercedes GLE Coupé

Prix : à partir de 94 500 $

PHOTO FOURNIE PAR MERCEDES-BENZ Mercedes GLE Coupé

Ce Mercedes est le plus coûteux des coupés VUS. Un prix difficile à justifier à certains égards. Tout comme le Q8 – sans son égal, cependant –, le GLE Coupé offre un habitacle à la finition plus léchée que le Porsche. Les sièges, tout comme les suspensions, se révèlent aussi plus confortables pour quiconque souhaite abattre plusieurs centaines de kilomètres sans s’arrêter. Le comportement routier n’est toutefois pas « très hop la vie » et c’est dommage, puisque les motorisations offertes débordent de caractère.