Le nouveau Bronco s'attaque à des pointures bien établies. Le parcours sera ardu...

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Jeep Compass Trailhawk

Prix : à partir de 36 195 $

Le succès commercial remporté jusqu’ici par le Compass se trouve plus que jamais menacé. Les ventes s’essoufflent et non sans raison. Ce modèle n’a fait l’objet d’aucune révision depuis son lancement en 2017. Dans sa configuration Trailhawk, ce Jeep ne craint pas d’affronter le Bronco Sport Badlands dans les ornières ou la boue. En revanche, il doit rendre les armes dans pratiquement tous les autres domaines. En dépit de sa cylindrée plus généreuse (2,4 litres), son moteur s’avère plutôt lymphatique et la boîte automatique qui l’accompagne est parfois confuse. La tenue de route est honnête, mais moins raffinée tout de même que celle du Bronco Sport Badlands. La présentation intérieure se révèle moins astucieuse, et moins valorisante aussi.

Subaru Forester

Prix : à partir de 28 995 $

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Forester

Le Forester n’a rien à faire des décalques, des élargisseurs d’ailes et d’autres accessoires à gogo. Ce Subaru se présente sans fard. Au risque de s’enliser, le Forester ne pourra s’aventurer aussi loin du bitume que le Bronco Sport Badlands, mais se révélera en revanche plus efficace sur la route en raison d’un comportement routier plus neutre et d’une suspension plus confortable. On saluera également son habitacle pour sa polyvalence et son habitabilité, mais non pour sa créativité.

Toyota RAV4 Trail

Prix : à partir de 38 890 $

PHOTO MAGROUND GMBH, FOURNIE PAR TOYOTA Toyota RAV4 TRD OffRoad

Soucieux d’occuper le maximum de terrain, Toyota en remet une couche en proposant aux acheteurs de la version Trail un groupe d’options TRD (Toyota Racing Development). Offert moyennant un supplément de 2000 $, cet ensemble a, hormis une suspension révisée, peu d’éléments pour nous convaincre de partir en expédition. Le Bronco Sport Badlands demeure le plus doué à ce sujet. Ce ne sera pas sa seule victoire face à son rival japonais. L’américain offre également une connectivité plus conviviale. Pour le reste, le RAV4 Trail se révèle au quotidien plus agréable, plus confortable et aussi plus spacieux.