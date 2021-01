Le logo d’une entreprise joue un rôle prédominant dans l’identité visuelle d’une entreprise. Malgré son apparence anodine, il suggère beaucoup, et ce, dans un très court laps de temps, alors que la capacité d’attention des consommateurs est limitée. Voilà donc pourquoi Kia a dévoilé en grande pompe son tout nouveau logo qui sied assurément mieux à sa nouvelle image de marque.

Charles René

La Presse

Le constructeur coréen, issu de la grande famille de Hyundai, abandonne donc l’ovale hébergeant ses trois lettres séparées et employé depuis ses débuts peu glorieux sur notre marché. Les lettres seront ainsi dorénavant collées par une fonte de caractères gras et nettement plus moderne que celle employée auparavant. Le nouveau logo est censé représenter à la fois une signature faite à la main et une « confiance » dans sa symétrie, aux yeux de Kia.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR KIA Les lettres seront dorénavant collées.

Pour souligner la chose, Kia a fait décoller pas moins de 303 drones illuminés dessinant le logo dans le ciel de la ville portuaire d’Incheon, en Corée du Sud. L’évènement était également agrémenté de feux d’artifice.

Ce nouveau logo s’inscrit dans une réforme de la stratégie de marque du constructeur qui percolera sur sa gamme. Les détails de ces changements importants seront présentés cette semaine par la haute direction du constructeur.