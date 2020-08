La Mustang décapotable ne démérite pas face à sa rivale naturelle, la Camaro de Chevrolet. Il faut aussi la comparer la BMW Série 2 sans toit.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

BMW Série 2 cabriolet

PHOTO BMW BMW Serie 2 cabriolet

Prix : à partir de 49 500 $

Les cabriolets ne sont pas légion et tous occupent des niches particulières. La Série 2 de BMW n’est sans doute pas une rivale directe de la Mustang, mais quiconque recherche un cabriolet au tempérament enivrant devrait toutefois la considérer. D’autant plus qu’elle est l’un des rares cabriolets à proposer un rouage à quatre roues motrices. Même si la mécanique de base (230) de cette BMW n’est pas aussi puissante que le 2,3 litres de la Mustang, elle a cependant le mérite d’offrir une plage d’utilisation plus linéaire et un rendement plus souple. La Série 2 a encore mieux à offrir (6 cylindres en ligne de 335 chevaux). Mais c’est beaucoup plus cher et ça ne permet pas de bronzer plus rapidement. Le modèle de base suffit dans la mesure où celui-ci procure beaucoup d’agrément au volant et une finition soignée.

Chevrolet Camaro cabriolet

PHOTO CHEVROLET Camaro RS 2109

Prix : à partir de 37 148 $

L’automobile américaine a souvent tiré profit des combats fratricides. Sans la Mustang, la Camaro de Chevrolet n’aurait sans doute jamais vu le jour. Ancrée dans l’inconscient collectif, la longue rivalité entre la Mustang et la Camaro reste comme le face-à-face le plus épique. Si la Mustang caracole en tête des ventes, l’offre de Chevrolet lui oppose une farouche concurrence. Dans sa configuration cabriolet, la Camaro ne se refuse rien, pas même le plus puissant des V8 (650 chevaux). Par rapport à la Mustang cabriolet, la Camaro découvrable offre une tenue de route plus aiguisée, un châssis plus rigide et des mécaniques généralement plus sobres à la pompe. En revanche, l’offre de Chevrolet n’est guère plus attrayante que sa rivale en matière de présentation intérieure ou encore d’habitabilité. En outre, son coffre est beaucoup moins spacieux et la visibilité est plus que perfectible.

Partagez votre expérience

La Presse publiera prochainement l’essai des véhicules suivants : Nissan Qashqai, Land Rover Defender, Porsche Taycan, Toyota RAV4. Si vous possédez l’un de ces véhicules, nous aimerions bien vous lire.