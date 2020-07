Ford concocte un bolide de course électrique qui décoiffe

Hormis la Formule E, qui a fait un passage remarqué à Montréal pour les mauvaises raisons, les moteurs électriques n’ont pas réellement réussi à percer en course automobile. Il n’en demeure pas moins que ce type de motorisation, fort en couple et caractérisé par une absence de délai de réponse, présente beaucoup de potentiel. De ce potentiel, Ford a décidé de construire un bolide de course basé sur son multisegment tout électrique Mach-E.