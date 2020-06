Le Nissan Rogue figure parmi les modèles les plus populaires de Nissan, et ce, dans un segment clé. Le VUS est aussi l’un des plus âgés de sa horde, alors qu’il est demeuré pratiquement inchangé pendant six longues années.

Charles René

La Presse

Le constructeur japonais veut maintenant repartir à neuf avec une toute nouvelle génération, qui, là encore, ne bouscule rien sur le plan de la forme. Le nouveau Rogue 2021, dévoilé la semaine dernière, adopte toutefois une présentation un peu plus découpée et assumée, gracieuseté d’une calandre en V bien en vue à grands traits et des phares superposés. Il conserve malgré tout une empreinte quasi identique à la génération qu’il remplace.

La mécanique est remaniée avec la dernière génération du quatre-cylindres de 2,5 L à injection directe permettant de faire grimper le compte à 181 ch, un léger gain de 11 chevaux. Il demeure secondé par une boîte CVT. La nouvelle mouture, que Nissan affirme évidemment plus rigide, peut recevoir comme auparavant l’apport d’un rouage intégral. Les aides actives de sécurité seront également offertes de série.

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Le Nissan Rogue 2021

Dans l’habitacle beaucoup plus moderne dans sa facture, on retrouvera par ailleurs en option Apple CarPlay sans connexion et un nouvel écran optionnel de 12,3 po appuyé par l’affichage tête haute. En vente dès l’automne.