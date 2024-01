Un peu comme l’a été 2022, l’année 2023 aura été une année de transition électrique marquée par de nombreuses déclarations d’intention des acteurs importants de l’industrie automobile. Cette volonté d’électrification a forcé le sacrifice de bien des modèles marquants en parallèle au dépérissement de la voiture au profit des VUS et multisegments dévoilés ad nauseam. Voici les modèles marquants qui ont quitté notre marché ou qui le feront bientôt.

Audi R8

Fer de lance d’Audi, la R8 a contribué à revaloriser l’image de la marque aux anneaux avec son exotisme. La supervoiture à moteur central arrière a été présentée pour la toute première fois au Salon de Francfort de 2003 et aura été produite de 2006 à 2023. Ses magnifiques mécaniques V8 et V10 auront appuyé son tempérament équilibré avec charme et fougue.

Audi TT

PHOTO FOURNIE PAR AUDI L’Audi TT

Née en 1998, l’Audi TT aura été une voiture clivante pour certains. Malgré son exercice stylistique remarquable, sa plateforme partagée avec des modèles plus plébéiens du groupe Volkswagen suscitait des questionnements pas toujours justifiés. Sa dernière cuvée, lancée en 2014, a en partie revigoré cette image avec un design plus ciselé et un châssis bien retouché. Hélas, le coupé a été abandonné en 2023 sans avoir de descendance.

Chevrolet Bolt EV

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS La Chevrolet Bolt EV

La première génération de la Chevrolet Bolt a vu sa production s’achever il y a quelques semaines. Agente de démocratisation dans l’électrique, elle aura eu le mérite de marier une bonne autonomie, un format réduit et un prix de départ compétitif. La production de sa deuxième génération s’amorcera en 2025. Elle sera dotée de l’architecture de batteries Ultium.

Chevrolet Camaro

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS La Chevrolet Camaro ZL1

Pour certains, la Camaro aura toujours un goût amer en raison de la fermeture de l’usine de Boisbriand qui l’assemblait jusqu’en août 2002. Le pony car, qui a fait ses premiers tours de roue en 1966, n’a toutefois jamais été aussi éloquent qu’actuellement grâce à sa prodigieuse plateforme. Le départ de sa sixième génération laisse un vide qui pourrait éventuellement être comblé par un modèle électrique reprenant son nom.

Chrysler 300/Dodge Challenger/Dodge Charger

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS La Dodge Challenger SRT Super Stock

Le trio de muscle cars nous aura fait vivre beaucoup de sensations depuis 2005, année du retour marquant de la Dodge Charger. Ses mécaniques suralimentées par compresseurs gorgées de caractère avaient peu d’égales en plus de leurs designs néo-rétro assumés. Les Charger et Challenger devraient survivre avec des moteurs moins imposants et des livrées électriques. À suivre.

Kia Rio

PHOTO FOURNIE PAR KIA La Kia Rio

Après sa cousine, la Hyundai Accent, c’est maintenant au tour de la Rio de quitter notre marché. Sous-compacte compétente et divertissante, elle est la victime de la vague de VUS qui déferle depuis des années et qui fait gonfler les prix des véhicules neufs.

Jeep Cherokee

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS Le Jeep Cherokee Trailhawk

Relancée en 2013, la dernière génération du Cherokee aura marqué un changement d’orientation pour le modèle vers un positionnement plus multisegment que VUS, gracieuseté de son châssis d’origine Fiat. Ce Cherokee a aussi été touché par une baisse constante de sa popularité ces dernières années. L’avenir de son illustre nom demeure incertain, alors qu’aucun successeur n’a été nommé pour le moment.

Kia Stinger

PHOTO FOURNIE PAR KIA La Kia Stinger

La Stinger devait être une quête émancipatrice pour le constructeur coréen en se démarquant de Hyundai avec une berline sportive ciblant les marques allemandes. Si l’exécution était bonne, surtout pour le prix demandé, le modèle commercialisé au Canada dès 2017 est né dans un contexte difficile pour les voitures traditionnelles, ce qui explique en partie la faiblesse de ses ventes.

Nissan Maxima

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN La Nissan Maxima

Celle que Nissan appelait affectueusement sa « sportive à quatre portières » a tiré sa révérence au courant de 2023 sans tambour ni trompette. Un destin non mérité pour un modèle qui a permis à Datsun d’entrer dans le segment clé nord-américain des grandes berlines au début des années 1980. La dernière Maxima n’aura été, hélas, qu’une parenthèse avec sa boîte CVT et son vieillissement accéléré par un manque de développement.