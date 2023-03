L’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a poursuivi cette année sa tradition annuelle en décernant ses prix aux modèles automobiles les plus sécuritaires. L’organisme américain sans but lucratif qui effectue lui-même ses tests de collision a été plus sévère pour 2023, ce qui fait en sorte que moins de véhicules ont décroché le convoité « Top Safety Pick ».

Charles René La Presse

À peine 48 véhicules ont obtenu ce prix comparativement à 101 l’année dernière. De ces lauréats, 28 ont reçu la plus haute distinction du « Top Safety Pick + ». Des ajustements sur le plan de l’évaluation de la performance des phares, de la protection active des piétons ainsi que la protection des occupants lors d’impacts latéraux expliquent ce nombre moins élevé de modèles qui reçoivent une distinction.

Précisons que la mise à jour du test de collision latérale rend la dispersion d’énergie 82 % supérieure au protocole antérieur, chose qui rend l’exercice plus réaliste dans un contexte où les véhicules sont de plus en plus lourds. L’IIHS a également intégré un test de nuit pour évaluer le comportement des systèmes de sécurité actifs lorsqu’ils rencontrent des piétons.

Toyota (y compris Lexus) est le grand gagnant de cette remise de prix avec 15 modèles devant Honda (avec Acura), qui compte huit modèles récompensés, et Mazda, avec six véhicules primés.

L’IIHS a tout de même salué les modifications apportées rapidement par les constructeurs à leurs véhicules pour mieux performer lors des tests de collision mis à jour. On précise que des modèles dans tous les segments sont représentés parmi les prix donnés cette année, qu’importe le type de motorisation.