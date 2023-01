La renaissance de Buick, la détermination de Cadillac, le populisme de Chevrolet et le retour du Hummer chez GMC. General Motors met manifestement toutes ses filiales sous tension.

Buick / GMC

Comme à bien d’autres, l’électrification donne des idées à Buick. De l’espoir aussi. La marque américaine connaît toujours beaucoup de succès en Chine, mais éprouve un peu plus de difficulté à retrouver son lustre d’antan en Amérique du Nord. La transition électrique représente une occasion rêvée pour cette marque fondée en 1899. Déterminée à sauter sur l’occasion, Buick nous invite aujourd’hui à décrypter les messages subliminaux de la Wildcat EV. Cette étude intègre des éléments visuels des Buick de demain, comme ce logo modernisé où les trois boucliers sont désormais alignés au lieu d’être juxtaposés dans un cercle.

Cette Buick sans lendemain (elle n’obtiendra jamais le feu vert pour une production en série) repose sur une architecture (nom de code BEV3) est bien actuelle. Celle-ci s’alimente de la technologie Ultium sur laquelle misent General Motors (GM) et son partenaire LG Chem.

PHOTO FOURNIE PAR GMC GMC Hummer EV

Une technologie à la fois malléable et interchangeable puisque GM l’offre à chacune de ses filiales. À ces dernières de les habiller de leurs propres carrosseries. Pour marquer les esprits et faire étalage de sa maîtrise, GM ressuscite le Hummer qui défend désormais les couleurs de GMC. Deux modèles (camionnette et VUS) composeront cette gamme qui n’a pas à rougir de la comparaison avec leurs ancêtres. Les nouveaux venus sont tout aussi encombrants, possèdent des capacités de franchissement hors du commun, mais s’annoncent plus agiles. En effet, le Hummer compte sur un système à quatre roues directrices qui peuvent toutes braquer dans le même sens à basse vitesse (jusqu’à un angle de 10°). C’est donc dire qu’il est possible d’exécuter un déplacement latéral à la manière d’un crabe.

L’Edition 1 présente au Salon de l’auto compte trois moteurs électriques : un sur le train avant, deux sur le train arrière. Un trio qui produit 1000 ch, ce qui permet de passer de 0 à 100 km/h en 3 s, et ce, sans émettre de bruit ni gaz à effet de serre.

Chevrolet

Bien des projecteurs seront braqués vers la marque au nœud papillon cette année. Chevrolet profite en effet de son passage au Salon pour y dévoiler deux véhicules parmi les plus attendus de l’année : l’Equinox EV et le Blazer EV.

PHOTO FOURNIE PAR CHEVROLET Chevrolet Equinox EV

Ces deux utilitaires visent le cœur d’un marché en pleine effervescence et de plus en plus encombré. Cela n’inquiète pas Chevrolet. Bien avant bon nombre de ses rivaux, la marque américaine a fait un démarrage en trombe concrétisé par l’apparition de la Volt, puis de la Bolt. Demain, ce sera au tour de l’Equinox EV de « mener cette charge pour nous », a déclaré Mary Barra, présidente et chef de la direction de la General Motors, au moment de son lancement.

PHOTO FOURNIE PAR CHEVROLET Chevrolet Blazer EV

Ces deux utilitaires sont conçus sur une plateforme identique (Ultium), mais chassent une clientèle différente. L’Equinox EV vise le marché des compactes tandis que le Blazer EV vise celui des intermédiaires. Autre différence, l’Equinox EV proposera deux modes d’entraînement (traction ou intégral) comparativement à trois pour le Blazer EV puisque celui-ci aura la particularité d’offrir une configuration à roues arrière motrices (propulsion). Les deux véhicules devraient, selon les premières estimations, offrir sensiblement le même rayon d’action sur une pleine charge.

Cadillac

Cadillac ne manque pas d’ambitions. La firme américaine dont le noble blason est hérité d’Antoine de La Mothe Cadillac, venu de sa Gascogne natale fonder la ville de Detroit, entend redevenir la référence mondiale (The Standard of the World).

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC Cadillac Lyriq

Le Lyriq est promis à une grande diffusion. Ce modèle reprend à son compte les codes esthétiques de la marque américaine et l’architecture Ultium dont la batterie laisse miroiter une durée de vie plus étendue que la moyenne.

Les premiers Lyriq à descendre dans la rue étaient tous entraînés par leurs roues arrière (propulsion). À partir de cette année, une autre configuration (quatre roues motrices) s’ajoute au catalogue. Celle-ci compte deux moteurs électriques et affiche des performances plus relevées et une répartition des masses presque parfaite par rapport à la version à deux roues motrices. Cette dernière bénéficie cependant d’une autonomie plus élevée.