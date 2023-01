Ferrari

Les collections de Luc Poirier et d’Automobile Etcetera s’assemblent et nous convient à un véritable tour guidé de la maison Ferrari. Une douzaine de créations de la célèbre firme de Maranello prendront la pose au Palais des congrès, dont la F2004, une Formule 1 pilotée par Michael Schumacher. Parmi les voitures « routières », on retrouvera pêle-mêle une Enzo, une Dino, F50, Aperta, SP2 Monza et une F8 Tributo, pour ne nommer que celles-là.

Lotus

PHOTO FOURNIE PAR LOTUS Lotus Emira

Lotus nous fait une fleur cette année en révélant en avant-première canadienne l’Emira. Il s’agit de la dernière création de la marque anglaise à s’animer d’un moteur à combustion interne. L’acheteur a le choix entre un quatre-cylindres et un six-cylindres. L’un comme l’autre entraîne uniquement les roues arrière. La firme qui célèbre cette année ses 75 ans d’existence prépare activement son premier VUS électrique de grande série baptisé Eletre.

Maserati

PHOTO FOURNIE PAR MASERATI Maserati MC20

Satellite au sein de la galaxie Stellantis, Maserati révèle à Montréal son nouveau porte-étendard : la MC20. Ce biplace équipé de portes en élytre cache un châssis en fibre de carbone et un moteur de facture nouvelle. Baptisé Nettuno, en référence à Neptune dont le trident représente le hiéroglyphe de la marque, ce V6 de 3 L suralimenté occupe la position centrale de la coque. Plutôt compacte (4,67 m), la MC20 se décline en version coupé et cabriolet. Une version entièrement électrique se joindra à la gamme d’ici deux ans et comportera le suffixe Folgore (coup de tonnerre, en italien).

McLaren

PHOTO FOURNIE PAR MCLAREN McLaren Artura

Avant 1992, c’est aux abords d’un circuit – à moins d’être pilote – que l’on pouvait admirer une McLaren. Aujourd’hui, cet immense savoir-faire acquis en compétition descend dans la rue. L’Artura, sa dernière création, illustre de belle manière l’apport de la course dans les avancées de l’automobile de (petite) série. Par exemple, l’angle d’ouverture des cylindres se compare à l’architecture d’un moteur de Formule 1. Quant au système hybride (rechargeable) qui lui est accolé, il permet non seulement de porter la puissance à près de 700 ch, mais il autorise aussi une autonomie électrique de quelque 30 kilomètres.

Lamborghini

PHOTO FOURNIE PAR LAMBORGHINI Lamborghini Huracan

La marque au taureau furieux célèbre cette année ses 60 ans à Montréal. Lamborghini y présente une myriade de produits, dont les Huracan STO et Tecnica, les plus sophistiquées de ses sportives actuelles. Plus que la Tecnica, la STO se destine à un usage sur un circuit fermé et réalise de ce fait des performances légèrement supérieures. Outre ces deux véhicules, Lamborghini présente également une collection de son véhicule utilitaire Urus, le véhicule le plus diffusé de la marque italienne à l’heure actuelle.

Rolls-Royce

PHOTO FOURNIE PAR ROLLS-ROYCE Rolls-Royce Phantom

Jamais Rolls-Royce n’a vendu autant de ses produits au Canada. L’arrivée du Cullinan, un utilitaire, n’est certes pas étrangère à ce succès, mais cela n’explique pas tout. La célèbre entreprise britannique capte l’attention d’une clientèle de plus en plus jeune. En effet, entre 2010 et 2020, sa moyenne d’âge est passée de 56 ans à 43 ans. Et celle-ci a, en moyenne, six modèles de la marque dans son garage... À Montréal s’expose une Phantom édition Nighthawk réalisée par la division Bespoke (« sur-mesure ») de la marque. Une voiture seulement a été assemblée pour ce modèle.