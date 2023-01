Que les amateurs se rassurent. Le Salon de l’auto de Montréal, qui ouvrira ses portes vendredi, lèvera le voile sur un chapelet de nouveautés. Mais le Palais des congrès, lieu de cette grand-messe de l’automobile, a connu des rendez-vous plus fervents et des millésimes plus relevés.

On cherchera en vain plusieurs marques américaines, japonaises et européennes. Un phénomène que l’on observe partout dans le monde. Le salon de Genève a disparu, celui de Francfort s’est arrêté au profit d’un autre, à Munich, axé sur la mobilité. Ceux de Detroit, de Tokyo, de Paris et de Shanghai sont devenus régionaux. Montréal n’y échappe pas.

Sobriété

L’époque des paillettes, des fanfares et des présentations hollywoodiennes est révolue. Le coût de participation n’est pas le seul motif invoqué pour expliquer le désistement de certains constructeurs. La pénurie de semi-conducteurs (indispensables à l’assemblage des véhicules modernes) a également eu des retombées négatives. À elle seule, elle a paralysé les chaînes d’approvisionnement mondiales et retardé le lancement de plusieurs modèles.

À tous ces facteurs s’ajoute la transition vers le tout-électrique. À certains égards, la liste des exposants cette année reflète, en partie, cette mutation en cours ou à venir. Le retour de Tesla au Salon de l’auto de Montréal en témoigne tout comme l’arrivée – une avant-première canadienne – de la société VinFast.

Vitrine

Oubliez les traditions, le Salon de l’auto a changé.

D’ailleurs, cette année, l’exposition montréalaise ne ressemble plus à un labyrinthe (l’aire d’exposition se concentre sur un étage). Il se compare moins à un hall d’exposition géant et plus à une sorte de carrefour d’anticipation des tendances automobiles émergentes.

Un lieu où l’on dévoile des nouveautés, mais aussi, et sur un pied d’égalité, les plus récentes (et nombreuses) avancées de l’industrie.

Voilà pourquoi les visiteurs trouveront néanmoins leur compte au Salon de l’auto. Ce dernier leur offre une vitrine sur le nouveau monde automobile qui s’annonce plus sûr, plus écologique et plus connecté. En outre, les nouveautés présentes au Salon consacrent la variété des attentes du public, l’importance grandissante du style dans les motivations d’achat et le succès de modèles dont l’attrait tient moins aux performances qu’à leur adaptation à la pratique des loisirs. L’automobile, c’est aussi une passion. Toute une partie du Salon est consacrée aux sportives et aux autres produits haut de gamme que l’on croise trop peu souvent dans nos rues.