Le réputé organisme américain sans but lucratif IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) a annoncé la semaine dernière avoir retravaillé son important test de collision semi-frontale. Les ingénieurs placeront dorénavant un mannequin d’une grandeur semblable à celle d’une femme de petite taille ou d’un enfant de 12 ans pour constater quel est le niveau de protection des passagers arrière lors de ce type de collision.

Charles René La Presse

Pour inaugurer ce test mis à jour, l’équipe a mis à l’épreuve 15 VUS compacts et sous-compacts, des segments extrêmement populaires. Ces résultats pourront donc se généraliser à un large bassin de véhicules qui se retrouvent sur les routes nord-américaines. Pour bien évaluer les effets de la collision, l’accent a été mis sur les blessures potentielles à la tête, au cou, à la poitrine, à l’abdomen et aux hanches. L’IIHS précise que les blessures les plus fréquentes chez les passagers arrière lors d’une collision touchent l’abdomen en raison d’un déplacement de la ceinture de sécurité.

Des 15 véhicules testés, 9 ont obtenu des notes qualifiées de « Poor » ou « Mauvaise » : Buick Encore, Chevrolet Equinox, Honda CR-V (2021-2022), Honda HR-V (2021-2022), Hyundai Tucson (2021), Jeep Compass (2021), Jeep Renegade, Mazda CX-5 et Mitsubishi Eclipse Cross. Fait intéressant, tous ces modèles ont décroché des scores qualifiés de « Good » ou « Bon » en regard à la protection du conducteur. Cela suggère une disparité de la protection entre l’avant et l’arrière. L’IIHS précise qu’en raison d’améliorations apportées à la sécurité des occupants à l’avant qui ne se sont pas répercutées à l’arrière, les passagers arrière ont 46 % plus de risque d’être tués lors d’un accident depuis 2007.

Seuls deux véhicules ont obtenu la note de « Good » ou « Bon » en conclusion de ces tests de collision. Les Ford Escape assemblés après mai 2022 et les Volvo XC40 protègent correctement les passagers arrière aux yeux de l’IIHS. Souhaitons maintenant que les constructeurs prennent note de ces scores pour améliorer la sécurité, comme ce fut le cas dans le passé récent.