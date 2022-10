James Bond

Une Aston Martin DB5 utilisée pour des cascades adjugée à près de 4,5 millions

(Londres) Une réplique d’Aston Martin DB5, qui a servi pour les cascades du James Bond No Time To Die, a été vendue mercredi près de trois millions de livres sterling — environ 4,5 millions de dollars CAN — aux enchères, lors d’une vente de charité qui a permis de recueillir plus de six millions de livres.