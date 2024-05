Tesla La Model 3 Performance revient avec une fougue renouvelée

Tesla a présenté la semaine dernière la dernière cuvée de sa berline compacte Model 3 Performance destinée à faire la vie dure aux sportives électriques et thermiques allemandes. Avec plus de 500 ch, un châssis fort retravaillé et un prix de départ sous les 70 000 $, l’américaine devient encore plus attrayante sur papier.