Avec la démocratisation des systèmes de sécurité qui interviennent à divers degrés d’automatisation, bien des conducteurs croient pouvoir s’en remettre à ceux-ci lors de manœuvres d’urgence. Or, selon une récente étude de l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), ces systèmes ne sont pas tous aussi efficaces lorsque le voile de la nuit enveloppe nos trajets.

Charles René La Presse

L’exercice de l’IIHS cherche à mettre en lumière la performance de ces systèmes lorsqu’ils doivent intervenir quand les véhicules rencontrent des piétons dans le noir. Au total, 23 modèles de divers segments ont ainsi été testés au moyen d’un mannequin mobile. Un scénario cherche à évaluer la réaction du système quand il doit négocier avec un piéton traversant le chemin devant le véhicule à des vitesses de 19 km/h et 40 km/h. Le second positionne le mannequin en mouvement le long de la route alors que le véhicule circule à 40 km/h ou 60 km/h. Les systèmes sont testés avec les phares réglés à intensité normale et haute.

Seulement quatre véhicules, soit les Ford Mustang Mach-E, Nissan Pathfinder, Toyota Camry et Toyota Highlander, ont obtenu la meilleure note possible. Au bas du palmarès, quatre autres modèles — les Chevrolet Malibu, Honda Pilot, Nissan Altima et Toyota Tacoma — s’en sont tirés avec la mention « no credit » en raison de l’absence d’intervention du système ou d’une intervention nettement trop limitée. Cela détonne avec les résultats récoltés lors de ces mêmes tests conduits à la clarté du jour, au cours desquels 19 des 23 modèles mis à l’essai ont eu ce même score.

L’IIHS appelle donc les constructeurs à améliorer la performance de ces systèmes au moment où les autorités américaines notent une augmentation de 80 % des morts de piétons si l’on compare l’année 2021 au bilan de 2009.