L’art du freinage peut paraître bien simple, et pourtant, il ne l’est absolument pas. Je dirais même que savoir freiner figure parmi les plus belles qualités qu’un conducteur puisse avoir.

Bertrand Godin Collaboration spéciale

Ralentir son véhicule de manière optimale sans perte de maîtrise demande effectivement une compréhension de plusieurs paramètres. La qualité des pneus et l’adhérence à la route en sont deux aspects importants, bien sûr, mais il ne faut pas sous-estimer non plus le comportement qu’aura le véhicule au freinage considérant le transfert de masses qui s’opère et qui change le contact des pneus avec le sol. Parfois plus lourd en avant, moins en arrière, parfois davantage en latéral dans un virage, les cas sont multiples.

Heureusement, certains systèmes de freinage existent pour accompagner le conducteur selon les situations. Parmi les systèmes plus traditionnels, les conducteurs ont désormais l’habitude des freins ABS, qui empêchent le blocage des roues au freinage. Ce système a toutefois ses limites du fait qu’il ne se met en action que lorsqu’il perçoit le blocage.

Les choses pourraient toutefois évoluer bientôt avec l’avènement d’un nouveau système de freinage qui changera passablement la donne, gracieuseté de la société italienne Brembo.

Grande spécialiste du freinage, l’entreprise proposera sous peu son système Sensify, un système de type IBS (Intergrated Brake System ou brake-by-wire pour les puristes) qui utilisera l’intelligence artificielle pour anticiper la capacité de freinage avant même que le blocage se fasse.

Les capteurs enregistrent, le système s’en charge

Grâce à une multitude de capteurs, le système agira pour vous. Il calculera les impulsions et les modes de conduite de l’usager de la route. Direction, réponse à l’accélérateur, boîte de vitesses, ESP (correcteur électronique de trajectoire), suspensions actives, alouette.

En enregistrant votre manière de freiner, il optimisera votre expérience. Vous n’êtes pas champion pour percevoir les manœuvres à l’avance et avez tendance à freiner brusquement ? Sensify le prendra en considération et agira bien avant d’éventuelles pertes d’adhérence.

Il optimisera les distances d’arrêt, prendra en compte les conditions de la route, la masse du véhicule, il sera même capable d’agir sur la répartition des charges pour baisser la température d’une roue qui serait malencontreusement trop sollicitée. Bref, il prendra les commandes. Et le tout se fera avec une extrême précision, promet-on.

Mais encore, le conducteur profitera d’une rapidité considérable dans la variation de freinage appliqué, et ce, de manière indépendante pour chaque roue.

On estime, en fait, que le freinage sera au moins deux fois plus rapide que ce que l’on connaît avec un système de freinage traditionnel. On a calculé la vitesse à 100 millisecondes. C’est rapide.

Différence dans l’expérience de conduite, vous dites ? Très grande. Le conducteur verra la différence dans la performance du système, mais aussi dans le sentiment de sécurité dont il bénéficiera.

Grâce à sa technologie, ce système de freinage promet par ailleurs une grande souplesse d’utilisation et quelques autres avantages à ne pas dédaigner. Sa facilité d’adaptation, par exemple, puisqu’il pourra être appliqué sur tous les types d’autos, des modèles les plus classiques jusqu’aux modèles ultra-sportifs.

On pense même à en faire profiter les véhicules utilitaires et les camions éventuellement, même si ces véhicules sont dotés de charges qui impliquent des performances de freinage totalement différentes.

Le grand atout de ce système, c’est justement qu’il peut prendre en compte la charge et la répartition des masses au moment du freinage, et ce, pour tous types de véhicules. Et puisqu’il est activé de manière électronique, on pourrait tout autant le retrouver un jour sur de futurs robots taxis, entrevoient les spécialistes.

Enfin, dernier avantage et non le moindre, on dit de lui qu’il est très plaisant à utiliser.

À ne pas négliger : le plaisir

Pour expérimenter la technologie comme il se doit, des essais routiers de toutes sortes ont été réalisés, que l’on pense à des essais de freinage d’urgence sur pistes sèches, sur pistes humides ou sur des revêtements à faible adhérence pour simuler une surface enneigée.

D’autres essais ont aussi été réalisés avec des freinages en plein virage ou des freinages d’urgence en bout de course et, encore là, le système se joue des forces en présence, rapporte-t-on. Il appert qu’en toutes circonstances, la centrale électronique sait comment distribuer le freinage pour combiner ABS, ESP, torque vectoring, freinage physique, et même le freinage régénératif des véhicules électriques.

Enfin, partout, on a remarqué une même sensation : le plaisir de la conduite, notamment dans la sensation de douceur à la pédale. Freiner sans remontées d’ABS ni bruits parasites, avouons que ce sera autre chose.

Alors, c’est pour quand ? Bientôt. La toute première mise en marché du système Sensify est prévue pour 2024, pour le premier modèle de série du moins. Car comme c’est souvent le cas, on devrait l’implanter sur les véhicules haut de gamme d’abord, et attendre quelques années pour généraliser le tout. Prometteur.