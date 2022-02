Le prix d’achat moyen d’un véhicule en nette hausse

Stocks de véhicules neufs bas, intérêt marqué des consommateurs pour les VUS et argent épargné par de nombreux ménages durant la pandémie. Les ingrédients sont là pour tracter vers le haut les prix des véhicules, qu’ils soient neufs ou d’occasion. Le site internet d’annonces en ligne AutoTrader.ca, connu au Québec sous le nom d’AutoHebdo.net, s’est penché sur les données de la dernière année pour brosser un portrait sans équivoque : on achète des véhicules de plus en plus gros et chers.