On achète des véhicules de plus en plus gros et chers.

Stocks de véhicules neufs bas, intérêt marqué des consommateurs pour les VUS et argent épargné par de nombreux ménages durant la pandémie. Les ingrédients sont là pour tracter vers le haut les prix des véhicules, qu’ils soient neufs ou d’occasion. Le site internet d’annonces en ligne AutoTrader.ca, connu au Québec sous le nom d’AutoHebdo.net, s’est penché sur les données de la dernière année pour brosser un portrait sans équivoque : on achète des véhicules de plus en plus gros et chers.

Charles René La Presse

Se basant sur les annonces publiées sur son site internet, AutoTrader affirme que le prix moyen d’un véhicule neuf vendu au Canada l’année dernière a franchi la barre des 50 000 $ pour la toute première fois, à 50 758 $. On explique cette hausse de 12,7 % par l’attrait des véhicules de plus grand format. D’après un sondage conduit par AutoTrader, 48 % des répondants possédant une voiture affirmaient vouloir mettre la main sur un VUS lors de l’achat de leur prochain véhicule. Au Québec, l’augmentation s’est située en 2021 à 12,9 % pour un prix moyen de 45 975 $. C’est tout de même près de 9000 $ de moins qu’en Alberta (54 859 $), qui trône au sommet du classement des prix.

L’argent mis de côté par les consommateurs durant la pandémie alimente aussi cette enflure. La Banque du Canada a estimé que les ménages ont accumulé un surplus d’épargne de 100 milliards au cours de l’année 2020. Notons aussi que les voitures, historiquement moins onéreuses que les VUS, se font de plus en plus rares dans toutes les gammes des constructeurs. L’exemple du retrait prévu cette année de la voiture la moins chère sur le marché, la Chevrolet Spark, est la conséquence directe de cette demande effrénée pour les véhicules plus gros.

Une hausse encore plus marquée du côté de l’occasion

Du côté du marché des véhicules d’occasion, la hausse est encore plus fulgurante. Prenant pour carburant la faiblesse extraordinaire des stocks de véhicules neufs attribuable à la crise des semi-conducteurs, un véhicule d’occasion affiché sur le site d’AutoTrader avait un prix moyen affiché de 33 240 $, un autre record selon l’entreprise. C’est une croissance de 34,5 % par rapport à 2020. Le Québec se classe deuxième tout juste derrière l’Ontario en regard du pourcentage de la hausse annuelle, se situant à 35,4 %. Le prix est cependant inférieur à la moyenne nationale, se plaçant à 29 434 $.

Souhaitons maintenant une stabilisation de l’offre de véhicules neufs en 2022 pour endiguer ce gonflement extraordinaire des prix.