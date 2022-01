Face aux automobiles modernes, rationnelles, chères et sans charme, Honda oppose une Civic plus authentique, la Si. Mais elle n’est pas seule dans ce créneau.

Les petites sportives font rêver les jeunes… et les moins jeunes. Aux côtés de la Civic Si, on trouve la Mazda3 GT, la Subaru WRX et la Volkswagen Jetta GLi.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Mazda3 GT

Prix : 30 600 $

PHOTO ANDREW HOLLIDAY, FOURNIE PAR MAZDA Mazda3 GT

Moins extravertie peut-être, la berline compacte de Mazda fait, tout comme la Civic Si, la part belle aux qualités dynamiques et procure un bel agrément de conduite. Sa direction à l’assistance parfaitement dosée et son équilibre général en font une auto agréable à conduire. Si sa boîte manuelle est tout aussi exquise à manier que celle de la Civic Si, le moteur atmosphérique auquel elle est associée manque de vivacité. Toujours par rapport à la Civic Si, la 3 offre un habitacle plus valorisant (texture, matériaux), mais des places arrière et un coffre plus étriqués.

Subaru WRX

Prix : 31 033 $ (2021)

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru WRX

La WRX de Subaru fait peau neuve cette année et promet beaucoup. Sur papier du moins, puisque son lancement médiatique n’a pas encore eu lieu. Face à la Civic Si, la Subaru s’annonce nettement plus rapide (271 ch et 258 lb-pi de couple) et aussi plus sophistiquée techniquement. Son rouage intégral à prise constante procure à la WRX une meilleure motricité sur les chaussées à faible coefficient d’adhérence que la Si. On imagine mal cependant que la boîte manuelle de la WRX procurera autant de plaisir que celle de la Si.

Volkswagen Jetta GLi

Prix : 31 595 $

PHOTO DANIEL BYRNE, FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen Jetta GLi

Partiellement rénovée pour 2022, la Jetta GLi retient toujours les services d’un 2 L turbocompressé (228 ch et 258 lb-pi de couple). Celui-ci s’avère plus véloce que le 1,5 L de la Civic Si, à défaut d’être aussi expressif. La boîte manuelle à six rapports de la VW souffre d’une commande caoutchouteuse et d’un embrayage un peu moins « feutré » que celui de la Civic Si. En contrepartie, la Jetta GLi est plus spacieuse et plus fonctionnelle (le passage entre le coffre et l’habitacle est plus grand). En revanche, la présentation de l’habitacle est plutôt austère.